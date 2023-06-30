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У Франції третю ніч тривають заворушення після вбивства поліцією 17-річного (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Франції третю ніч тривають заворушення після вбивства поліцією 17-річного (відео)
Дві ночі поспіль у Франції тривали протести, минулої ночі вони переросли в заворушення та сутички з поліцією
фото: росЗМІ

Протести у Франції почалися після того, як поліцейські застрелили 17-річного алжирця за походженням Наеля

У Франції вже третю ніч поспіль тривають заворушення, які спалахнули після вбивства у передмісті Парижа 17-річного юнака. Цієї ночі у столиці та по всій країні було затримано понад 600 людей. Про це повідомляють BBC та Le Figaro.

Зазначимо, протести у Франції почалися після того, як поліцейські застрелили 17-річного алжирця за походженням Наеля. Його зупинив патруль за порушення правил дорожнього руху, після того, як він спробував поїхати, поліцейські застрелили його.

Дві ночі поспіль у країні тривали протести, минулої ночі вони переросли в заворушення та сутички з поліцією.

Повідомляється, що у деяких районах було припинено роботу громадського транспорту. Найбільш серйозною ситуація була в паризькому передмісті Нантер, де проживав Ноель: протестувальники розгромили супермаркет, офісні будівлі й підпалили банк.

У Монтреї учасники протестів, озброєні палицями, розгромили аптеку, Макдональдс, банкомат та магазини. У східному передмісті столиці Кліші-су-Буа було підпалено вхід до Ратуші.

У Марселі вандалізму зазнала бібліотека, а поліція застосувала сльозогінний газ для розгону до 150 осіб, які намагалися звести барикади.

У самому Парижі учасники заворушень розбивали вітрини магазинів, зафіксовано також випадки мародерства.

За даними поліції, по всій країні заарештовано щонайменше 667 осіб – більшості з них від 14 до 18 років.

Нагадаємо, в Росії міжнародний авіаційно-космічний салон Макс-2023 перенесено на 2024 рік, салон також буде проведено у 2025 році.

До слова, на чорноморське узбережжя в Сухумі в Абхазії хвилі принесли туші мертвих свиней до багатолюдного пляжу.

Теги: Франція вбивство протест поліція

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