Кремль досі погоджує угоду з «вагнерівцями» після заколоту: деталі від ISW

ISW наразі не може підтвердити, чи будується в Білорусі тренувальний табір «вагнерівців»

Пригожин міг ненадовго повернутися до Росії, щоб опрацювати додаткові деталі домовленостей

Після збройного повстання приватної військової компанії «Вагнер» її ватажок Євген Пригожин та Кремль досі обговорюють деталі угоди за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За словами аналітиків, про це свідчать постійні повідомлення про угоду за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо припинення збройного повстання «Вагнера».

За даними білоруської моніторингової групи «Беларускі Гаюн», літак Пригожина вилетів із аеродрому Мачулищі в Білорусі у напрямку Росії – спочатку до Москви, а потім одразу ж до Санкт-Петербурга.

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Військовий злочинець і колишній російський офіцер Ігор Гіркін стверджував, що ватажок найманців повернувся до РФ для переговорів з неназваними російськими офіційними особами та «вагнерівською командною радою».

Водночас експерти наразі не можуть підтвердити, чи дійсно Пригожин повернувся до Росії, а також подробиці передбачуваного візиту. Але зазначається, що Пригожин міг ненадовго повернутися, щоб опрацювати додаткові деталі угоди, укладеної Лукашенком.

Джерела в Росії продовжували спекулювати на специфіці цієї угоди. Зокрема, російський воєнкор, пов'язаний із «Вагнером», опублікував інтерв'ю з білоруським найманцем цієї ПВК, у якому бойовик розповів, що «Вагнер» відкрив новий бойовий напрямок у Білорусі, і що деякі «вагнерівці» будуть працювати в Росії , а деякі нібито працюють у Білорусі.

При цьому російське опозиційне видання «Медуза» з посиланням на джерело в міноборони РФ повідомило, що лише 1000 найманців вирушили до Білорусі разом із Пригожиним.

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Як інформував білоруський опозиційний канал «Бєламов», на супутникових знімках від 27 червня видно будівництво нового військового об'єкта в Осиповичському районі РБ, який не було видно ще 13 червня. Це дозволяє припустити, що на знімках – будівництво тренувального табору «вагнерівців».

Однак не зрозуміло, чи з'явилося будівництво військового об'єкта до оголошення про угоду Пригожина та Лукашенка 24 червня. Фахівці не можуть підтвердити, чи має цей об'єкт якийся зв’язок із «вагнерівцями».

«Широко поширені спекуляції навколо позиції «Вагнера» у Білорусі дають припустити, що деякі аспекти угоди – все ще на стадії опрацювання», – мовиться у звіті.

мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

Російські джерела припустили, що повстання «Вагнера» має широкий вплив на структуру російського командування.

28 червня російська влада заарештувала генерала армії Сергія Суровікіна, що, можливо, вказує на те, що Кремль прагне очистити міноборони від осіб, які вважаються нелояльними.

Кремль, швидше за все, спробує пом'якшити зневагу до діячів з міноборони РФ, яка розпалила повстання «вагнерівців», та спробує позбавити прав тих, хто, можливо, співчував повстанцям.

Держдума РФ розглядає додаткові заходи щодо посилення контролю над інформаційним простором та розвитку самоцензури в інтернет-спільнотах.

28 червня Білорусь офіційно ратифікувала угоду про створення спільних російсько-білоруських навчальних центрів у РБ.

28 червня міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів телефонну розмову з начальником генштабу збройних сил Ірану генерал-майором Мохаммадом Багері.

За непідтвердженими даними, російська військова поліція нібито затримала командирів «Вагнера» у Сирії.

ЗСУ вели контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту.

Російські та українські війська провели наземні атаки в районі Кремінної, Бахмута та на заході Донецької області.

У ніч на 27 червня окупанти завдали удару по об'єктах цивільної інфраструктури Краматорська Донецької області.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ продовжували контрнаступні операції у західній частині Запорізької області та провели обмежені розвідувальні атаки на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту на Херсонщині 27 та 28 червня.

Російські джерела повідомили про зусилля РФ щодо роз'яснення умов проходження військової служби.

Російська та окупаційна влада продовжує зусилля щодо усунення юридичних невідповідностей у межах приєднання окупованих територій.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

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За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам ватажок найманців поїде до Білорусі.