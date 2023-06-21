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Хвилина мовчання: згадаймо Володимира Трусова, який понад шість років захищав Україну

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо Володимира Трусова, який понад шість років захищав Україну
Володимиру Трусову було 29 років
фото з відкритих джерел

У лютому 2021-го чоловік звільнився з лав ЗСУ у званні капітана – а вже за рік, у перший же день повномасштабного вторгнення, підписав контракт і знову став на захист України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Трусова.

Майор Володимир Трусов, позивний Тополь, загинув 22 березня 2022 року в районі села Малинівка Запорізької області під час ворожого мінометного обстрілу. Офіцеру було 29 років.

Володимир народився у селі Гриньки Полтавської області. З 11 років займався вільною боротьбою, був чемпіоном Полтавської області та призером Всеукраїнських ігор. У 2009-му переїхав до міста Кременчук. Навчався у Кременчуцькому військовому ліцеї. Закінчив Національну академію Сухопутних військ імені Сагайдачного за напрямом «Управління діями підрозділів десантно-штурмових військ та розвідки». Був чемпіоном академії з армреслінгу.

У 2015 році після випуску Володимира призначили командиром парашутно-десантного взводу 25-ої окремої повітряно-десантної бригади. Через пʼять місяців служби став заступником командира роти, у 2018-му – командиром роти снайперів. Того ж року закінчив Кременчуцький національний університет за спеціальністю «Автомобільний транспорт». У лютому 2021 року звільнився з лав ЗСУ у званні капітан.

За шість років служби у ЗСУ брав участь в АТО/ООС та був неодноразово нагороджений за високу професійність і мужність.

Трусов підписує прапор міста Кременчук, який був із ним весь шлях на війні (серпень, 2021)
Трусов підписує прапор міста Кременчук, який був із ним весь шлях на війні (серпень, 2021)
фото з відкритих джерел

У перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Тополь одразу підписав контракт з 81-ю окремою аеромобільною бригадою. Обійняв посаду заступника командира роти – інструктора з повітряно-десантної підготовки. Разом із підрозділом знову вирушив на передові позиції захищати Україну.

Життя Володимира обірвалося 22 березня 2022 року. Він загинув внаслідок мінометного обстрілу в селі Малинівка Запорізької області.

«Це сталося під Запоріжжям. Бронежилет стримав три кулі, але уламок міни під час мінометного обстрілу пройшов під бронежилетом і виявився смертельним», – написав у своєму повідомленні ексначальник військового ліцею Володимир Поляков.

Посмертно Володимиру Трусову присвоїли звання майора та нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

«Завжди перший! Мужній, сильний, прийде на допомогу в будь-який час. Він був вірний своїй професії. Усі хотіли бути такими, яким був він: чесними, порядними, справедливими. Я ним дуже пишаюся. Мій чоловік – Герой», – зазначила дружина Вікторія.

Поховали захисника у рідному селі на Полтавщині. У Кременчуці вулицю Матросова перейменували на вулицю Капітана Трусова.

Вдома на Володимира чекали дружина та маленький син.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: війна пам'ять смерть військові Кременчук

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