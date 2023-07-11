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Командира підводного човна РФ знищено за допомогою мобільного застосунку: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Командира підводного човна РФ знищено за допомогою мобільного застосунку: деталі
Командир підводного човна «Краснодар» Станіслав Ржицький причетний до ракетних ударів по Україні
фото: kub

Кілер міг відстежувати маршрут Ржицького за допомогою застосунку для бігу

Командир підводного човна «Краснодар» Станіслав Ржицький, який причетний до ракетних ударів по Україні, був застрелений у Краснодарі. За попередньою інформацією, кілер міг відстежувати маршрут Ржицького за допомогою застосунку для бігу. Про це повідомляє російський Telegram-канал.

Як пише російський канал, Ржицький постійно викладав у мережу свої забіги і майже завжди бігав по тому самому маршруту, тому кілеру не склало труднощів спланувати вбивство.

Ржицький майже завжди бігав по однаковому маршруту
Ржицький майже завжди бігав по однаковому маршруту
фото: російський Telegram-канал
Ржицький майже завжди бігав по однаковому маршруту
Ржицький майже завжди бігав по однаковому маршруту
фото: російський Telegram-канал
Ржицький майже завжди бігав по однаковому маршруту
Ржицький майже завжди бігав по однаковому маршруту
фото: російський Telegram-канал

Натомість у Головному управлінні розвідки зазначають, що 10 липня «підводник» здійснював пробіжку в Краснодарському парку культури і відпочинку ім. 30-річчя перемоги.

«Близько шостої ранку в нього було здійснено сім пострілів з пістолета Макарова. В результаті вогнепальних поранень Ржицький помер на місці. Через рясний дощ в парку було безлюдно, тож немає свідків, які могли б повідомити деталі або упізнати нападника», – йдеться у повідомленні.

Як пише російський Telegram-канал, підозрюваний у вбивстві військового РФ потрапив на камери спостереження. Співробітникам поліції по всьому регіону вже розіслали його орієнтування.

Підозрюваний у вбивстві військового РФ потрапив на камери спостереження
Підозрюваний у вбивстві військового РФ потрапив на камери спостереження
фото: російський Telegram-канал

Зазначимо, «Краснодар» – один з шести підводних човнів проєкту «Варшавянка», які входять до складу Чорноморського флоту Військово-морського флоту Російської Федерації. Кожен з них здатен нести до чотирьох крилатих ракет типу «Калібр».

Відомо, що капітан другого рангу Сергій Ржицький щонайменше з 2006 року проживав у Севастополі. Деякий час був командиром підводного човна «Алроса». Після відправки «Алроси» на модернізацію був призначений командиром «Краснодару».

Нагадаємо, у Краснодарі у РФ застрелили командира підводного човна «Краснодар», з якого окупанти запускали «Калібри» по території України. Він же був заступником начальника міського відділу з мобілізаційної роботи.

До слова, Ржицький, який був застрелений у Краснодарі, причетний до ракетних ударів по Україні, зокрема по Вінниці.

Теги: Вінниця вбивство обстріл кілер росіяни

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