Ліквідований генерал Москалик був цінною особою для Путіна: нові деталі
Москалик відповідав за підготовку матеріалів для диктатора Володимира Путіна
Заступник начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Ярослав Москалик, якого було ліквідовано 26 квітня, відповідав за моніторинг обстановки на російсько-українській війні. Як передає «Главком», про це стало відомо з некрологу, опублікованого Міноборони у газеті «Червона зірка», повідомляє ВВС.
У публікації йдеться, що з початком вторгнення РФ, Москалик керував діяльністю чергової зміни Групи бойового управління Генерального штабу Збройних сил РФ.
Москалик відповідав за підготовку матеріалів для диктатора Володимира Путіна та міністра оборони, сказано у некролозі, підписаному зокрема головою Міноборони Андрієм Білоусовим та начальником Генштабу Валерієм Герасимовим.
Нагадаємо, у Підмосковʼї в місті Балашиха вибухнула автівка. Внаслідок підриву було вбито заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил РФ. Генерал-майор Ярослав Москалик мав одну з важливих посад у російській військовій ієрархії. Він безпосередньо впливав на планування війни РФ проти України.
Участь Москалика в офіційних зустрічах на міжнародному рівні підтверджує, що він був не лише «кабінетним» генералом, а й брав участь у військово-дипломатичних процесах. Тому ліквідація Москалика може стати серйозною втратою для російської армії.
«Главком» публікує, що відомо про високопосадовця російської армії.
Москалик – другий високопоставлений російський військовий, убитий у тилу. У грудні 2024 року був убитий начальник військ РХБЗ, генерал-лейтенант Ігор Кирилов.
Також у російському Брянську вночі з 17 на 18 квітня вибухнув автомобіль, у якому перебував провідний російський конструктор Євген Ритіков.
Ритіков очолював конструкторське бюро Брянського електромеханічного заводу – одного з провідних підприємств, що займається розробкою сучасних засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки для армії РФ.
Коментарі — 0