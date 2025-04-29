Ліквідований генерал Москалик був цінною особою для Путіна: нові деталі

Москалик – другий високопоставлений російський військовий, убитий у тилу

Москалик відповідав за підготовку матеріалів для диктатора Володимира Путіна

Заступник начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Ярослав Москалик, якого було ліквідовано 26 квітня, відповідав за моніторинг обстановки на російсько-українській війні. Як передає «Главком», про це стало відомо з некрологу, опублікованого Міноборони у газеті «Червона зірка», повідомляє ВВС.

У публікації йдеться, що з початком вторгнення РФ, Москалик керував діяльністю чергової зміни Групи бойового управління Генерального штабу Збройних сил РФ.

Москалик відповідав за підготовку матеріалів для диктатора Володимира Путіна та міністра оборони, сказано у некролозі, підписаному зокрема головою Міноборони Андрієм Білоусовим та начальником Генштабу Валерієм Герасимовим.

Нагадаємо, у Підмосковʼї в місті Балашиха вибухнула автівка. Внаслідок підриву було вбито заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил РФ. Генерал-майор Ярослав Москалик мав одну з важливих посад у російській військовій ієрархії. Він безпосередньо впливав на планування війни РФ проти України.

Участь Москалика в офіційних зустрічах на міжнародному рівні підтверджує, що він був не лише «кабінетним» генералом, а й брав участь у військово-дипломатичних процесах. Тому ліквідація Москалика може стати серйозною втратою для російської армії.

«Главком» публікує, що відомо про високопосадовця російської армії.

Москалик – другий високопоставлений російський військовий, убитий у тилу. У грудні 2024 року був убитий начальник військ РХБЗ, генерал-лейтенант Ігор Кирилов.

Також у російському Брянську вночі з 17 на 18 квітня вибухнув автомобіль, у якому перебував провідний російський конструктор Євген Ритіков.

Ритіков очолював конструкторське бюро Брянського електромеханічного заводу – одного з провідних підприємств, що займається розробкою сучасних засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки для армії РФ.