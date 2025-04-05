Окупанти просунулись на Донеччині – DeepState
Раніше повідомлялось, що росіяни просунулись поблизу Срібного
У ніч проти 5 квітня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.
Згідно із нею, ворог просунувся в Торецьку та Малих Щербаках, що на Донеччині.
Нагадаємо, російська армія має просування біля населеного пункту Срібне на Донеччині станом на 2 квітня.
До слова, ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Дачного, Удачного та Новоєлизаветівки на Донеччині.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники окупували на Донеччині село Нововасилівка. Понад місяця бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади у важких умовах, а останні два тижні в повному оточенні, стримували майже цілу дивізію ворога.
Нагадаємо, триває 1137-й день повномасштабної війни.
Російські загарбники завдали одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 126 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 966 дронів-камікадзе та здійснили 4687 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Протягом минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
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