Окупанти просунулись на Донеччині – DeepState

Раніше повідомлялось, що росіяни просунулись поблизу Срібного

У ніч проти 5 квітня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Згідно із нею, ворог просунувся в Торецьку та Малих Щербаках, що на Донеччині.

Нагадаємо, російська армія має просування біля населеного пункту Срібне на Донеччині станом на 2 квітня.

До слова, ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Дачного, Удачного та Новоєлизаветівки на Донеччині.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники окупували на Донеччині село Нововасилівка. Понад місяця бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади у важких умовах, а останні два тижні в повному оточенні, стримували майже цілу дивізію ворога.

Нагадаємо, триває 1137-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 126 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 966 дронів-камікадзе та здійснили 4687 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Протягом минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.