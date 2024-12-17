З'явилося відео, як СБУ підірвала російського генерала Кирилова у Москві

ісце вибуху, внаслідок якого загинули російський генерал Ігор Кирилов, начальник силами хімічного захисту, і його помічник, у Москві, Росія, 17 грудня 2024 року

Внаслідок потужного вибуху на припаркованих поруч автівках спрацювала сигналізація, а у прилеглих будинках повилітали вікна

У мережі з'явилося відео ліквідації начальника російських військ радіаційного та хімічного захисту Ігоря Кирилова та його помічника. Вони були знищені у результаті спецоперації Служби безпеки України сьогодні, 17 грудня, у Москві.

На кадрах видно, як генерал Кирилов з помічником виходять з будівлі, а поряд стоїть самокат. Як тільки вони опиняються в зоні дії вибухового пристрою – самокат злітає в повітря.

Варто зазначити, що сьогоднішній підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова є спецоперацією Служби безпеки України. Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.

Нагадаємо, сьогодні близько 6:00 ранку на Рязанському проспекті у Москві пролунав потужний вибух. У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов та його помічник.

💥Москва. Рязанський проспект. Приблизно о шостій ранку пролунав вибух.



В результаті вибуху загинули генерал-лейтенант збройних сил РФ та його помічник pic.twitter.com/hNxDzwBybZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 17, 2024

Згодом слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що на Рязанському проспекті в Москві внаслідок вибуху загинув генерал-лейтенант РФ Ігор Кирилов. За фактом загибелі двох військовослужбовців відкрито кримінальне провадження.

Учора, 16 грудня, «Главком» писав, що СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Ігорю Кирилову, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України.