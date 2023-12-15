Кулеба пояснив, як Україна «дотиснула» Угорщину в питанні початку переговорів з ЄС

Міністр Кулеба зізнався, що робота над рішенням про старт переговорів була однією з найскладніших у його дипломатичній кар'єрі

«Власне, що треба було зробити: працювати безпосередньо з угорцями»

Україна виконала велику роботу для того, щоб лідери країн ЄС проголосували за відкриття вступних переговорів із нашою країною. Особливу увагу у цьому питанні було приділено Угорщині. Відповідну заяву зробив глава МЗС Дмитро Кулеба в Instagram-ефірі з журналістом Вадимом Карп'яком.

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Міністр зізнався, що робота над рішенням про старт переговорів була однією з найскладніших у його дипломатичній кар'єрі.

«Справді, всі фактори склалися на рівні магії. Власне, що треба було зробити: працювати безпосередньо з угорцями. І я навіть уперше з початку війни безпосередньо зустрівся з Сійярто (главою МЗС Угорщини – «Главком»)», – сказав Кулеба.

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Крім того, українська влада працювала з лідерами та міністрами інших країн, а також «з тими людьми в Європі, які все ще впливають на Орбана (прем'єр-міністра Угорщини – «Главком»)».

«І все це мало зійтися в одній точці, в один момент. Всі мали проявити характер, принциповість та дотиснути це питання. Ми його дотиснули», – підсумував міністр.

Нагадаємо, 14 грудня голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною та Молдовою. Під час голосування щодо України угорський прем'єр Віктор Орбан, який виступав проти відкриття переговорів, залишив зал.

Раніше Орбан підтвердив, що проігнорував голосування за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а свого ставлення до цього не змінив. Він залишається на своїй думці: Україна не готова до переговорів про вступ до ЄС, рішення про їх початок – це помилкове рішення, і Угорщина залишається від нього осторонь.

До слова, лідери країн Європейського союзу зустрінуться на саміті на початку 2024 року, щоб обговорити надання Україні 50 млрд євро.