Погані новини для України

Проблема зовсім не в європейських популістах

Тим часом агент Орбан розширяє свій клуб в ЄС – до нього приєднуються Нідерланди, де на виборах переміг Герт Вілдерс.

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Він такий же популіст, антиєвропеєць і антиукраїнець.

Проблема не в тому, що перемагають популісти, а в тому, що вони займають антиукраїнську позицію. І причина цього в тому, що таку позицію починає займати масовий виборець.

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Погані новини для нас, особливо враховуючи, що Нідерланди першими віддали свої F16.