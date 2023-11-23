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Віктор Андрусів Радник Міністра внутрішніх справ України

Погані новини для України

glavcom.ua
Лідер партії PVV Герт Вілдерс
фото: reuters

Проблема зовсім не в європейських популістах

Тим часом агент Орбан розширяє свій клуб в ЄС – до нього приєднуються Нідерланди, де на виборах переміг Герт Вілдерс.

Він такий же популіст, антиєвропеєць і антиукраїнець.

Проблема не в тому, що перемагають популісти, а в тому, що вони займають антиукраїнську позицію. І причина цього в тому, що таку позицію починає займати масовий виборець.

Погані новини для нас, особливо враховуючи, що Нідерланди першими віддали свої F16.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Нідерланди Віктор Орбан Європейський союз

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