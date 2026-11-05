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Вступ України до ЄС. Зеленський провів зустріч із президентом Євроради

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вступ України до ЄС. Зеленський провів зустріч із президентом Євроради
Володимир Зеленський із Антоніу Коштою обговорили євроінтеграційний процес України
фото: скриншот з відео

Президент: Тісно координуємося з Євросоюзом щодо всіх важливих питань

Сьогодні, 5 листопада, президент України Володимир Зеленський із президентом Євроради Антоніу Коштою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Хороша зустріч із президентом Євроради Антоніу Коштою. Як завжди, тісно координуємося з Євросоюзом щодо всіх важливих питань», – йдеться у повідомленні.

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Зеленський зауважив, що детально обговорив з Коштою євроінтеграційний процес України. «Працюємо над тим, щоб до кінця цього року закрити всі переговорні кластери, а вже в наступному році перейти до закриття переговорних розділів та швидко рухатися далі до нашого вступу. Говорили про наші нові ідеї, які можуть реально прискорити весь процес. Домовилися, що Антоніу все обговорить з Урсулою», – сказав глава держави.

«Звісно, говорили про підготовку до тристороннього формату зустрічі в Абу-Дабі та наші пріоритети. Поінформував про вчорашню розмову з американською стороною. Україна завжди виступає за те, щоб Європа була за столом перемовин. Коли йдеться про гарантії безпеки та економічне відновлення України, це неможливо обговорювати без представників Європи. І Антоніу підтримує цю нашу позицію. Дякую за всю підтримку!», – підсумував президент.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно відкрив для України ще два переговорні кластери в межах процесу вступу до ЄС. Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 13 жовтня, під час засідання міжурядової конференції Україна – ЄС у Люксембурзі.

Як повідомлялося, Україна вже відкрила чотири переговорні кластери щодо членства в Європейському Союзі та планує запустити решту до кінця поточного року.

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Теги: Володимир Зеленський Європейський Союз

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