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Литва передала до суду у Гаазі докази про злочини режиму Лукашенка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Литва передала до суду у Гаазі докази про злочини режиму Лукашенка
У Литві стверджують, що є докази того, що особисто Лукашенко давав злочинні накази
фото з відкритих джерел

Уряд Литви вимагає від Міжнародного кримінального суду розслідувати частину злочинів

Литва зібрала докази злочинів режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка та передала їх до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Про це повідомляє Міністерство юстиції країни.

У зверненні мовиться, що Литва має всі підстави вважати, що з 1 травня 2020 року і досі за вказівками «вищих посадових осіб білоруських політичних, правоохоронних та військових органів» проти громадян Білорусі скоюються злочини. Зокрема йдеться про депортацію, переслідування та інші злочини проти людяності. У Литві стверджують, що є докази того, що накази давав особисто Лукашенко.

«Депортація була ключовою метою атаки білоруського режиму – позбутися будь-якими засобами всіх критиків і опонентів, щоб зміцнити авторитарне становище режиму при владі», – стверджує уряд Литви.

Також у документі стверджується, що частина цих злочинів була скоєна на території Литви й далі скоюється в інших країнах, які ратифікували Римський статут. Через це злочини частково підпадають під юрисдикцію МКС.

1 жовтня у посольстві Литовської Республіки у Гаазі відбудеться пресконференція на цю тему. Участь візьмуть представники уряду Литви та глави»"об'єднаного перехідного кабінету міністрів Білорусі».

«Литва була першою державою, яка звернулася до МКС щодо ситуації в Україні, і зрештою було видано ордер на арешт Путіна. Тепер ми робимо крок, просячи МКС розслідувати ситуацію в Білорусі, і ми очікуємо на ордер на арешт Лукашенка», – заявила міністерка юстиції Литви Евеліна Добровольська.

Очевидно, йдеться про події в Білорусі в серпні 2020 року, коли після виборів президента при владі знову опинився Лукашенко. Представники опозиції та незгодні білоруси вийшли на мітинги по всій країні. Акції протесту тривали до березня 2021 року. 

Нагадаємо, Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 30 людей, засуджених «за злочини протестного характеру». Про це повідомляє близький до пресслужби авторитарного білоруського лідера телеграм-канал «Пул Первого».  Повідомляється, що серед помилуваних 14 жінок і 16 чоловіків, деякі з них мають важкі захворювання.

Раніше повідомлялося, що , у Білорусі буде доповнено Кримінальний кодекс статтею, яка передбачає відповідальність за насильство, погрози, образи у бік експрезидента країни. Відповідний законопроєкт до Національних зборів направив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Таким чином, пропонується позбавляти волі на строк від 3 до 5 років або від 3 до 8 років за «насильство, погрозу насильством, знищення або пошкодження майна» президента Білорусі, який припинив виконання повноважень у зв'язку із закінченням строку його перебування на посаді або достроково за його відставку або стійку нездатність через стан здоров'я виконувати обов'язки.

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Теги: Олександр Лукашенко Білорусь депортація Литва статут арешт Римський статут

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