Лукашенко назвав «червону лінію», при перетині якої РФ застосує ядерну зброю

Лукашенко: «Я вже говорив, що напад на Білорусь – це третя світова війна»

Білоруський диктатор відзначився дивними заявами під час зустрічі зі студентами у Мінську

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що застосування ядерної зброї призведе до початку Третьої світової війни. Його заяву цитує Белта.

«Я вже говорив, що напад на Білорусь – це третя світова війна. Нещодавно Путін це підтвердив, вносячи поправки до ядерної доктрини, що напад на Росію та Білорусь – ми застосовуємо ядерну зброю. Він підтвердив мої слова. У цьому була суть моєї заяви. Як тільки вони нападають на нас (НАТО є НАТО. Американці та поляки – вони вже вишикувалися вздовж кордону, особливо польського. Знаємо, що керівництво Польщі вже потирає руки), ми застосовуємо ядерну зброю. І Росія за нас втягується», – заявив білоруський диктатор під час зустрічі зі студентами Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки.

Лукашенко зазначив, що оскільки Росії можуть відповісти на ядерний удар, вона застосує одразу весь арсенал, «а це вже світова війна».

«Цього не хоче й Захід. Вони до цього не готові. Але ми їм відверто кажемо: червона лінія – це державний кордон. Наступили на неї – відповідь буде миттєвою», – додав він.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна має бути спроможною відповісти на загрози, що походять від її супротивників, тому потрібно й надалі зміцнювати військовий потенціал. Про це повідомляє The Moscow Times. Лукашенко не конкретизував, кого має на увазі під «противниками» Білорусі, проте зазначив, що військові вже здійснили низку дій, «слідкуючи, як розгортаються події на фронті» в Україні, та «вивчаючи війни, які сталися останніми роками у світі».

Раніше повідомлялося, що за даними розвідувальних органів України, у серпні збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Також зафіксована присутність найманців колишньої ПВК «Вагнер».

Раніше Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. А 11 серпня міністерство оборони Білорусі заявило, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.