Литва пішла всупереч рішенню ЄС та заморозила активи Фрідмана та Усманова

Фрідман – співзасновник «Альфа-Груп», Усманов – мільярдер із бізнесом у металургії та телекомунікаціях

Після виключення двох російських мільярдерів із санкційного списку Євросоюзу Вільнюс вирішив діяти самостійно

Литва заморозила активи російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова в межах національного санкційного механізму. Рішення ухвалили після виключення бізнесменів із санкційного списку Європейського Союзу, яке литовська влада розцінила як помилковий крок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса в соцмережі X.

Очільник литовського зовнішньополітичного відомства наголосив, що економічні інтереси впливових російських бізнесменів продовжують відігравати важливу роль у підтримці агресії Москви проти України.

За його словами, виключення Фрідмана та Усманова із санкційного списку Євросоюзу стало неправильним політичним рішенням, яке може послабити тиск на Росію.

«Війна Кремля проти України підтримується потужними інтересами, які й надалі отримують вигоду від російської агресії і підтримують її. Вилучення двох впливових російських олігархів зі списку санкцій ЄС стало неправильним сигналом. Литва вживає заходів і не буде відвертати погляд. Сьогодні ми заморозили активи Михайла Фрідмана та Алішера Усманова в рамках нашої національної системи санкцій», – написав Будріс.

Міністр також закликав міжнародних партнерів посилювати санкційний тиск на Росію та осіб, які сприяють продовженню війни проти України.

На переконання Будріса, економічні обмеження мають поширюватися не лише на російські державні структури, а й на представників великого бізнесу, які отримують вигоду від політики Кремля.

Алішер Усманов – це російський мільярдер і олігарх узбецького походження, засновник інвестиційної групи USM Holdings, яка контролює гірничо-металургійні підприємства (зокрема компанію «Металоінвест»). Його капітал оцінюють приблизно у $13-14 млрд. У минулому він входив до найбагатших людей Росії. Михайло Фрідман – це великий російський олігарх єврейського походження, мільярдер, уродженець Львова, який має громадянство Росії та Ізраїлю. Він є одним із засновників і ключових бенефіціарів фінансово-промислової групи «Альфа-Груп» та інвестиційної компанії LetterOne.

Нагадаємо, раніше посли держав Європейського Союзу не змогли досягти консенсусу щодо продовження персональних санкцій проти Росії.

Причиною розбіжностей стали вимоги окремих країн переглянути обмеження, запроваджені проти впливових російських бізнесменів. Зокрема, Словаччина наполягала на виключенні Михайла Фрідмана та Алішера Усманова із санкційного списку Євросоюзу.