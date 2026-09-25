Депутатка Думи Журова обурилася через наміри ЄС запровадити санкції щодо російського спорту

Журова звинуватила країни Європи у неспортивній конкуренції

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та одіозна депутатка Держдуми РФ Світлана Журова істерично відреагувала на інформацію про наміри ЄС запровадити санкції щодо російського спорту. Про це повідомляє «Главком».

«Нам можуть не давати візи або затримати їхню видачу. Просто Європі сподобалося, що їхні спортсмени стали вигравати, а зараз там подивилися, порахували, що для них критично повернення росіян. Це така завуальована неспортивна конкуренція», – сказала Журова.

На думку Журової, європейські країни, налаштовані недружньо до Росії, не можуть повною мірою обмежити проведення змагань.

«Євросоюз, як і окремі країни, безпосередньо не фінансує міжнародні федерації. Це лише спонсорство, видача грантів від країн. Мені здається, дізнавшись про це, міжнародні федерації мають просто припинити давати Європі змагання», – заявила депутатка Думи.

Нагадаємо, країни Європейського союзу розглядають низку заходів для обмеження повернення російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях із прапором та гімном.

За інформацією джерела, запропоновані заходи включають адресні санкції, візові обмеження та можливе скорочення фінансування. Ці заходи поки не є основою для офіційної пропозиції Єврокомісії.

Серед інших ідей – використання фінансування ЄС як важеля обмеження фінансової підтримки організацій, які дозволяють російським чи білоруським учасникам змагатися під символікою своїх країн.

Як повідомлялося, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.