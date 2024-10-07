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Литва розпочала масштабні навчання за участю країн НАТО

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Литва розпочала масштабні навчання за участю країн НАТО
У навчаннях візьмуть участь представники Бельгії, Чехії, США, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів і Німеччини
фото: Збройні сили Литви

Масштабні військові навчання «Залізний вовк» проводяться щорічно навесні та восени 

Міжнародні військові навчання «Залізний вовк 2024-II» триватимуть у Литві впродовж 10 днів. У навчаннях беруть участь, зокрема, Сполучені Штати Америки. Про це повідомили Збройні сили Литви.

Зазначається, що навчання відбудуться на полігоні імені генерала Сильвестраса Жукаускаса і в них візьмуть участь понад 3,2 тис. литовських і союзних військовослужбовців і 700 одиниць військової техніки.

У рамках навчань основна увага буде приділена плануванню та проведенню наступальних і оборонних операцій вдень і вночі, а також взаємодії між підрозділами.

У навчаннях також візьмуть участь представники Бельгії, Чехії, США, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів і Німеччини.

Масштабні військові навчання «Залізний вовк» проводяться щорічно навесні та восени для оцінки боєготовності батальйонів, що входять до складу піхотної бригади «Залізний вовк», і для повної інтеграції бойової тактичної групи передової присутності НАТО.

Жителів низки литовських районів попередили про пересування військової техніки дорогами у зв'язку з проведенням навчань.  

Нагадаємо, 23 вересня, у Литві стартували чотириденні навчання з перевірки системи мобілізації. У них візьмуть участь близько тисячі державних службовців, посадовців, представників муніципалітетів і волонтерів. Навчання такого масштабу у країні відбуваються уперше. Уряд має намір перевірити, як взаємодіють муніципалітети та система національної оборони, а також відпрацювати безперебійну евакуацію та постачання продовольства. Зокрема, навчання повинні виявити слабкі ланки та найбільші ризики, які виникають, коли внаслідок ворожих дій та кібератак зникають електроенергія, мобільний зв’язок, інтернет, порушуються системи оповіщення населення та інформування. У навчаннях беруть участь лише державні установи та підприємства, які включені до мобілізаційної системи, і повсякденній діяльності жителів це не завадить.

До слова, військово-морський флот Росії 10 вересня провів навчання «Океан-2024», яке тривало до 16 вересня включно.  

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Теги: НАТО військові навчання Литва

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