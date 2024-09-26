НАТО готує план щодо величезної кількості втрат на випадок Третьої світової війни з Росією, оскільки німецькі військові кажуть, що вторгнення може відбутися цього десятиліття

У НАТО розробляють план масштабної евакуації поранених з лінії фронту на випадок можливої ​​війни з Росією, повідомив голова командування з логістики альянсу генерал-лейтенант Олександр Зольфранк. За його словами, така війна, найімовірніше, розгорнеться на «широкому полі» та призведе до серйозних втрат для НАТО.

Зольфранк підкреслив, що через серйозні можливості російських Повітряно-космічних сил повітряна евакуація поранених може бути надто небезпечною, тому для цих цілей краще використовувати «санітарні потяги». «Завданням стане забезпечення оперативної та якісної допомоги великій кількості постраждалих у найгіршому випадку», – наводить його слова видання Daily Mail.

Генерал також зазначив, що країнам НАТО слід уніфікувати медичні правила. Одним із рішень може стати створення «воєнно-медичного Шенгену», який забезпечить вільне переміщення сильнодіючих препаратів, включаючи знеболювальні, необхідні при тяжких пораненнях.

Планування медичної евакуації – лише один елемент підготовки НАТО до можливої ​​війни з Росією. Так, у рамках цих зусиль з 22 січня по 31 травня 2024 року відбулися найбільші з 1988 року навчання НАТО Steadfast Defender 2024 («Стійкий захисник – 2024», – «Главком»). У них взяли участь понад 90 тис. військовослужбовців, понад 50 кораблів, включаючи авіаносці та есмінці, понад 80 літаків, вертольотів та безпілотників, а також понад 1,1 тис. бойових машин, включаючи 133 танки та 533 бойові машини піхоти. Ці маневри були частиною підготовки до можливої ​​російської агресії та охопили країни всієї Європи, включаючи Велику Британію, Німеччину, Угорщину, Грецію, Польщу, Фінляндію, Швецію та інші.

У січні 2024 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні країни мають у найближчі 3–5 років активно готуватися до можливої ​​війни з Росією. «Військові експерти вважають, що Росії буде потрібно кілька років для того, щоб підготуватися до великих військових дій. Це тільки оцінка, ніхто не може точно знати. І саме цей час – наступні 3–5 років – ми маємо використовувати для інтенсивного озброєння», – наголосив тоді він.

Нагадаємо, закінчення війни в Україні напряму залежить від збільшення постачання зброї українським захисникам. Лише так російський диктатор Володимир Путін усвідомить, що не отримає бажаного силою. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час своєї прощальної промови перед відходом у відставку.