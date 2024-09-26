Головна Світ Політика
search button user button menu button

НАТО почало готувати план на випадок Третьої світової війни – Daily Mail

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
НАТО почало готувати план на випадок Третьої світової війни – Daily Mail
НАТО уже розробляє плани, як дати відсіч Росії
колаж: УНІАН

НАТО готує план щодо величезної кількості втрат на випадок Третьої світової війни з Росією, оскільки німецькі військові кажуть, що вторгнення може відбутися цього десятиліття

У НАТО розробляють план масштабної евакуації поранених з лінії фронту на випадок можливої ​​війни з Росією, повідомив голова командування з логістики альянсу генерал-лейтенант Олександр Зольфранк. За його словами, така війна, найімовірніше, розгорнеться на «широкому полі» та призведе до серйозних втрат для НАТО.

Зольфранк підкреслив, що через серйозні можливості російських Повітряно-космічних сил повітряна евакуація поранених може бути надто небезпечною, тому для цих цілей краще використовувати «санітарні потяги». «Завданням стане забезпечення оперативної та якісної допомоги великій кількості постраждалих у найгіршому випадку», – наводить його слова видання Daily Mail.

Генерал також зазначив, що країнам НАТО слід уніфікувати медичні правила. Одним із рішень може стати створення «воєнно-медичного Шенгену», який забезпечить вільне переміщення сильнодіючих препаратів, включаючи знеболювальні, необхідні при тяжких пораненнях.

Планування медичної евакуації – лише один елемент підготовки НАТО до можливої ​​війни з Росією. Так, у рамках цих зусиль з 22 січня по 31 травня 2024 року відбулися найбільші з 1988 року навчання НАТО Steadfast Defender 2024 («Стійкий захисник – 2024», – «Главком»). У них взяли участь понад 90 тис. військовослужбовців, понад 50 кораблів, включаючи авіаносці та есмінці, понад 80 літаків, вертольотів та безпілотників, а також понад 1,1 тис. бойових машин, включаючи 133 танки та 533 бойові машини піхоти. Ці маневри були частиною підготовки до можливої ​​російської агресії та охопили країни всієї Європи, включаючи Велику Британію, Німеччину, Угорщину, Грецію, Польщу, Фінляндію, Швецію та інші.

У січні 2024 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні країни мають у найближчі 3–5 років активно готуватися до можливої ​​війни з Росією. «Військові експерти вважають, що Росії буде потрібно кілька років для того, щоб підготуватися до великих військових дій. Це тільки оцінка, ніхто не може точно знати. І саме цей час – наступні 3–5 років – ми маємо використовувати для інтенсивного озброєння», – наголосив тоді він.

Нагадаємо, закінчення війни в Україні напряму залежить від збільшення постачання зброї українським захисникам. Лише так російський диктатор Володимир Путін усвідомить, що не отримає бажаного силою. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час своєї прощальної промови перед відходом у відставку.

Читайте також:

Теги: НАТО росія танки евакуація озброєння навчання військові війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Курська операція не відсунула, а навіть наблизила можливість переговорів. Бо Росія чимдалі більше в них зацікавлена»
Мирні переговори з Росією вже почались
29 серпня, 13:57
У різних регіонах України через атаку Росії фіксуються знеструмлення
Російські війська вдарили по енергетиці на Львівщині (оновлено)
26 серпня, 12:00
Призначення соціальних стипендій: уряд ухвалив рішення
Призначення соціальних стипендій: уряд ухвалив рішення
4 вересня, 19:36
Наступ України у Курській області посилює тиск на США щодо зняття обмежень на удари вглиб Рф
Наступ ЗСУ у Курській області посилює тиск на США – AP
29 серпня, 07:49
«Тим, хто спонсорує зброю, з якої потім б’ють по Україні, немає чого робити в Києві», - наголосив Білоцерковець
Особи, які сплачують податки в РФ, не зможуть оформлювати комунальну землю в столиці
29 серпня, 21:56
Примусовій евакуації підлягає 269 дітей із 29 населених пунктів Куп’янського району
Влада оголосила примусову евакуацію дітей з трьох громад Куп'янського району
12 вересня, 13:53
Підрозділи Військово-морських сил завдали ракетного удару по важливих для окупантів складах боєприпасів
Військово-морські сили знищили склади з боєприпасами окупантів поблизу Маріуполя
17 вересня, 16:11
Супутниковий знімок знищеного винищувача МіГ31 після атаки на авіабазу Бельбек. Крим, 16 травня 2024 року
Аналітик із США вказав на «ахіллесову п'яту» Росії у війні з Україною
14 вересня, 19:43
Зеленський підписав закон №11417
Президент підписав закон щодо збільшення бюджету на військові потреби
21 вересня, 10:12

Політика

Спікер Палати представників США не знайшов часу для зустрічі із Зеленським
Спікер Палати представників США не знайшов часу для зустрічі із Зеленським
НАТО почало готувати план на випадок Третьої світової війни – Daily Mail
НАТО почало готувати план на випадок Третьої світової війни – Daily Mail
Республіканці розслідують візит Зеленського на оборонний завод у Пенсильванії
Республіканці розслідують візит Зеленського на оборонний завод у Пенсильванії
Париж і Вашингтон готують план щодо Лівану
Париж і Вашингтон готують план щодо Лівану
Росія не ризикне використати ядерну зброю в Україні – ISW
Росія не ризикне використати ядерну зброю в Україні – ISW
Зеленський зустрівся з Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна»
Зеленський зустрівся з Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
41K
Герой України про нову хвилю мобілізації: Середній вік новоприбулих – це 35+
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2024
19K
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7466
«Київміськбуд» банкрут: очільник компанії б'є на сполох
6432
Київська електричка попереджає про зміни руху

Новини

У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
Сьогодні, 07:23
Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Деякі регіони накриють дощі: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 06:00
Партизани в Криму показали фото фортифікацій, які будують окупанти біля Євпаторії
Сьогодні, 03:01
Українські дослідники в Антарктиді зафіксували унікальний погодний рекорд
Сьогодні, 01:40
Пентагон пропонує надати Україні снаряди з білим фосфором, але не для атак по росіянах
Сьогодні, 01:21

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua