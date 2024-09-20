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Литва демонтує цілу ТЕЦ, щоб передати її Україні – фон дер Ляєн

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Литва демонтує цілу ТЕЦ, щоб передати її Україні – фон дер Ляєн
Вільнюська ТЕЦ-3
фото: Ignitis Gamyba

Президентка ЄК повідомила, що наразі на підтримку енергетичної безпеки України вже було виділено щонайменше 2 млрд євро

У Литві по частинах розбирають цілу ТЕЦ, аби передати її Україні. Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала на брифінгу в Києві у п’ятницю, 20 вересня.

Президентка ЄК повідомила, що наразі на підтримку енергетичної безпеки України вже було виділено щонайменше 2 млрд євро. Ці кошти надавалися у вигляді фінансової підтримки та обладнання від країн-членів Євросоюзу.

Зокрема, йдеться про 10 тис. трансформаторів та генераторів.

«Зараз розбирається ціла ТЕЦ у Литві і по частинах передається Україні. І буде ще більше. Вчора я оголосила пакет підтримки у розмірі майже 160 млн євро для ремонту і для надання аварійного зимового обладнання. Частина цих коштів надходить від заморожених російських активів у Європейському Союзі. І це саме те що ми маємо робити з цими грошима. Ми маємо змусити росію платити за ті руйнування, які вона спричиняє», – наголосила фон дер Ляєн. 

Нагадаємо, президентка також повідомила, що Україна отримає від Єврокомісії позику на 35 млрд євро, і розповіла, на що підуть кошти.

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Теги: Україна Литва ТЕЦ Урсула фон дер Ляєн

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