НАТО буквально «випрошує» атакувати себе
Як дрон, який, очевидно, на думку НАТО «призначався Україні», залетів аж у Латвію?
Візьмемо мапу Європи. Де знаходиться Україна? Де знаходиться Латвія? Чи межують ці держави?
Навіть побіжного погляду досить, аби зрозуміти, що між Україною та Латвією є певний простір, який називається «Білорусь».
То як дрон, який, очевидно, на думку НАТО «призначався Україні», залетів аж у Латвію? Випадково?
Дуже смішно. Зі сцени виступати не намагалися? Думаю, вийшло б непогано.
Тепер щодо несмішної складової цієї проблеми. Все більш нахабно залітають дрони у простір держав НАТО.
І ці всі факти викрили дві важливі обставини:
- НАТО вперто відмовляється визнавати факти атаки власної території;
- Військам НАТО суворо заборонено збивати російські дрони навіть у своєму просторі.
Висновок. Не пізніше ніж протягом найближчого місяця (до виборів у США) до повітрянного простору залетить значна кількість шахедів і «випадково» впадуть на якийсь стратегічний обʼєкт. НАТО буквально це «випрошує».
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