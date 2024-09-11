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Петро Олещук Політолог

НАТО буквально «випрошує» атакувати себе

glavcom.ua
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Путін побачив, що можна спокійно обстрілювати країни НАТО
колаж: glavcom.ua

Як дрон, який, очевидно, на думку НАТО «призначався Україні», залетів аж у Латвію?

Візьмемо мапу Європи. Де знаходиться Україна? Де знаходиться Латвія? Чи межують ці держави?

Навіть побіжного погляду досить, аби зрозуміти, що між Україною та Латвією є певний простір, який називається «Білорусь».

То як дрон, який, очевидно, на думку НАТО «призначався Україні», залетів аж у Латвію? Випадково?

Дуже смішно. Зі сцени виступати не намагалися? Думаю, вийшло б непогано.

Тепер щодо несмішної складової цієї проблеми. Все більш нахабно залітають дрони у простір держав НАТО.

І ці всі факти викрили дві важливі обставини:

  1. НАТО вперто відмовляється визнавати факти атаки власної території;
  2. Військам НАТО суворо заборонено збивати російські дрони навіть у своєму просторі.

Висновок. Не пізніше ніж протягом найближчого місяця (до виборів у США) до повітрянного простору залетить значна кількість шахедів і «випадково» впадуть на якийсь стратегічний обʼєкт. НАТО буквально це «випрошує».

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Джерело
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Теги: Білорусь Латвія Україна НАТО дрон безпілотник

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Петро Олещук

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НАТО буквально «випрошує» атакувати себе
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