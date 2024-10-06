У Литві митники затримали військові вантажі для армії РФ: що з ними зроблять

Вантаж було виявлено в пасажирських поїздах, які прямували з Калінінграда до Москви

Військове спорядження зазвичай відправляють члени різних громадських організацій, що діють у Калінінградській області Росії

Литовська митниця перехопила вантажі з військовими речами, призначеними для російської армії. Як повідомляє LRT, співробітники Каунаської територіальної митниці та Митної кримінальної служби (МКТ) Литви виявили в пасажирських поїздах, які прямували з Калінінграда до Москви, чотири вантажі з предметами військового призначення.

Так, у понеділок, 30 вересня в поїзді, що прямував з Калінінграда, виявили партію маскувальних сіток. Раніше, 27−29 вересня, у тих самих поїздах митники виявили маскувальні сітки для приховування гармат. А 1 жовтня митники виявили і затримали поштову посилку з камуфляжними штанами, які, як вважається були призначені для російських військових.

Як зазначили у литовській митниці, такі вантажі зазвичай відправляють члени різних громадських організацій, що діють у Калінінградській області Росії.

Як повідомляє LRT, конфісковані предмети литовська митниця передасть Україні як допомогу.

Раніше Литва зупинила на кордоні транзитний російський поїзд із «Z-символікою».

Нагадаємо, Литва почала кампанію з боротьби з вербуванням, спрямовану на підвищення обізнаності громадян про небезпеку з боку ворожих спецслужб. Кампанія включає відеоролики, засновані на реальних випадках, що підкреслюють, що будь-який громадянин може стати мішенню.

Як повідомлялося раніше, радниця президента Литви Аста Скайсгіріте заявила, що країни Європейського союзу мають знайти «юридичні рішення», щоб закрити росіянам в'їзд до Шенгенської зони після візових послаблень з боку Угорщини.

Приводом для занепокоєння представниці литовської влади стало недавнє рішення Угорщини включити Росію, Білорусь та низку інших країн до програми «Національна карта». Її учасники можуть отримати дозвіл працювати в республіці без перевірки служби безпеки. Однак для звичайних туристів жодних послаблень немає.