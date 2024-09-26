ДБР розслідує побиття військового на полігоні в Кіровоградській області

На Кіровоградщині під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт

У результаті суперечки інструктор побив військовослужбовця прикладом автомата

Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця на навчальному полігоні в Кіровоградській області. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Інцидент трапився ще 17 вересня. Зокрема, на Кіровоградщині під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт.

Як зазначають правоохоронці, у результаті суперечки посадовець побив військовослужбовця прикладом автомата. З тілесними травмами курсанта відвезли до лікарні. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що в місті Сміла Черкаської області 3 вересня стався конфлікт між військовим та фігурантом низки кримінальних проваджень, що має вирок. Демобілізований захисник розповів на своїх сторінках у соцмережах про ДТП, у яку втрапили його батьки з вини місцевого кримінального авторитета. Після цього бандит побив військового та змусив публічно визнати провину й вибачитися. Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс та привернув увагу активістів.

Як повідомлялося, у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова на псевдо Син.

До слова, у Чернівцях військового, який переніс дві контузії, побили п'ятеро чоловіків біля його під'їзду через зауваження не шуміти під вікнами о першій годині ночі.