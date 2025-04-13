Спецпредставник Трампа відреагував на обстріл Росією Сум

Келлог заявив, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно

США засудили атаку на цивільних у Сумах

Російські війська вдарили балістикою по Сумах, внаслідок чого є багато загиблих і постраждалих. Ця атака «переходить будь-яку межу пристойності». Про це заявив спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог, повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у соцмережі Х.

«Сьогоднішня атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю переходить будь-яку межу пристойності. Десятки мирних жителів убиті й поранені», – пише генерал.

Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.

«Ось чому президент Трамп так старанно працює над тим, щоб покласти край цій війні», – резюмував Келлог.

Нагадаємо, сьогодні, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент вже відреагував на цинічну ворожу атаку.

Станом на 15:35 відомо вже про 32 загиблого в Сумах після удару російських балістичних ракет. Серед загиблих – двоє дітей. Також 99 людей поранені, зокрема 11 дітей.

РФ вдарила ракетою з касетними боєприпасами.

Також Буданов розкрив нові подробиці удару Росії по Сумах. За словами очільника розвідки, злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М»/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької (населений пункт Лиски) та Курської (населений пункт Леженьки) областей відповідно.

Крім того, мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах.