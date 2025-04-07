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Зеленський призначив послів у низці країн

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський призначив послів у низці країн
фото: Офіс президента

У Норвегії призначено українського посла. Посада була вакантною з 2022 року

Президент Володимир Зеленський підписав низку указів щодо призначення послів. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті глави держави.

Так, бізнесмена Олексія Гавриша призначено надзвичайним і повноважним послом України в Норвегії. Відповідний указ №218/2025 був оприлюднений на сайті Офісу президента 7 квітня.

Олексій Гавриш – бізнесмен, що позиціонується як експерт у стратегічному й корпоративному управлінні в енергетиці та інвестиційній діяльності.

Зеленський призначив послів у низці країн фото 1
скриншот: president.gov.ua

Президент також призначив послом України в Китаї Олександра Нечитайла. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Олександр Нечитайло – український дипломат. З 18 червня 2016 року до 4 травня 2022 року обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла України в Малайзії.

Зеленський призначив послів у низці країн фото 2
скриншот: president.gov.ua

Також надзвичайного і повноважного посла України в Аргентинській Республіці Клименка Юрія призначено надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Парагвай за сумісництвом.

Юрій Клименко – український дипломат. Постійний представник України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві (2013-2021). Вільно володіє англійською, іспанською, російською мовами, а також французькою (на робочому рівні).

Зеленський призначив послів у низці країн фото 3
скриншот: president.gov.ua

Горяйнов Роман став надзвичайним і повноважним послом України в Ліванській Республіці. Дипломат раніше працював у 2001-2002 роках консул-керівником Консульства України в Аммані, у 2014-2016 – начальником Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України, та генеральним консулом України в Мілані.

Зеленський призначив послів у низці країн фото 4
скриншот: president.gov.ua

Президент призначив новим послом у Фінляндії Михайла Видойника – колишнього посла у Данії. Указ про призначення Видойника опублікували на сайті Офісу президента 7 квітня разом з серією інших указів про призначення послів.

Михайло Видойник є кадровим дипломатом та працював у структурі МЗС і посольствах з початку 2000-х років. 

У 2015-2018 роках він очолював Департамент міжнародного співробітництва Секретаріату Кабміну. З червня 2018 до кінця жовтня 2023 року Михайло Видойник був послом України у Данії. 

Зеленський призначив послів у низці країн фото 5
скриншот: president.gov.ua

Одночасно з’явився указ про звільнення з цієї посади Ольги Діброви, яка за сумісництвом була також послом в Ісландії. Вона обіймала цю посаду з осені 2020 року. Діброва раніше обіймала посаду директора Департаменту державного протоколу Міністерства закордонних справ України.

Зеленський призначив послів у низці країн фото 6
скриншот: president.gov.ua

Також Зеленський звільнив Майка Віктора з посади надзвичайного і повноважного посла України у Туркменистані і призначив його  надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Казахстан.

Майко добре відомий як у вищих політичних, так і громадських колах Туркменістану. У 2005-2010 роках він вже працював на посаді посла України в Ашхабаді. З 2010 по 2014 був заступником міністра закордонних справ.

За час роботи у Туркменістані Майко вдалося домогтися того, що товарообіг з Україною досягав рекордних 6 млрд доларів. Наші країни активно взаємодіяли у всіх важливих сферах.

Зеленський призначив послів у низці країн фото 7
скриншот: president.gov.ua

Нагадаємо, колишнього генерального прокурора України Андрія Костіна призначено надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Нідерланди. 

До слова, Зеленський підписав указ про призначення Андрія Мельника Постійним представником України при Організації Обʼєднаних Націй. 

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Теги: посол Володимир Зеленський

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