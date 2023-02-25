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Лукашенко летить до Китаю

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Лукашенко летить до Китаю
Зустріч Олександра Лукашенка та Сі Цзіньпін під час пандемії
фото: Белта

Поїздка Лукшенка до Китаю відбудеться з метою «вибудовування відносин»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 28 лютого - 2 березня здійснить візит до Китайської Народної Республіки. Про це повідомила пресслужба Лукашенка.

Зазначається, що цей візит «стане продовженням багаторічного курсу на розбудову відносин дружби та взаємовигідного співробітництва з Китайською Народною Республікою».

У пресслужбі Лукашенко нагадали, що у вересні 2022 року на двосторонній зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва лідери Білорусі та Китаю ухвалили спільну декларацію про виведення відносин на новий рівень.

«Аналіз досягнутого та максимальна реалізація на практиці потенціалу нового рівня у відносинах стануть предметом розгляду глав держав», – йдеться в повідомленні.

Лукашенко та Сі Цзіньпін проведуть переговори у вузькому та розширеному складах.

Очікується, що за підсумками переговорів буде підписано великий пакет документів щодо розвитку відносин у ключових сферах.

Нагадаємо, 24 лютого Китай опублікував так званий «мирний план» зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України.

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Китай

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