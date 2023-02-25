Лукашенко летить до Китаю

Зустріч Олександра Лукашенка та Сі Цзіньпін під час пандемії

Поїздка Лукшенка до Китаю відбудеться з метою «вибудовування відносин»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 28 лютого - 2 березня здійснить візит до Китайської Народної Республіки. Про це повідомила пресслужба Лукашенка.

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Зазначається, що цей візит «стане продовженням багаторічного курсу на розбудову відносин дружби та взаємовигідного співробітництва з Китайською Народною Республікою».

У пресслужбі Лукашенко нагадали, що у вересні 2022 року на двосторонній зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва лідери Білорусі та Китаю ухвалили спільну декларацію про виведення відносин на новий рівень.

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«Аналіз досягнутого та максимальна реалізація на практиці потенціалу нового рівня у відносинах стануть предметом розгляду глав держав», – йдеться в повідомленні.

Лукашенко та Сі Цзіньпін проведуть переговори у вузькому та розширеному складах.

Очікується, що за підсумками переговорів буде підписано великий пакет документів щодо розвитку відносин у ключових сферах.

Нагадаємо, 24 лютого Китай опублікував так званий «мирний план» зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України.