Генерал НАТО попередив про військові плани РФ і Китаю в Арктиці

Гринкевич підкреслив, що стратегічне значення Арктики різко зросло через морські маршрути, доступ до ресурсів і можливості розміщення військової інфраструктури

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що Росія і Китай використовують місії в Арктиці для підготовки до можливих військових сценаріїв, а не для наукових або мирних цілей. Про повідомляє «Главком» з посиланням на виступ, що відбувся під час безпекової конференції Folk och Försvar.

Генерал наголосив, що Арктика перестала бути віддаленим і стабільним регіоном та перетворюється на нову лінію протистояння між країнами Заходу та блоком держав, які дедалі активніше координують між собою військові зусилля.

«Китайські та російські судна не вивчають тюленів чи білих ведмедів. Вони проводять батиметричні дослідження та намагаються з’ясувати, як можуть протидіяти можливостям НАТО. Це не для мирних цілей», – заявив Гринкевич.

За його словами, Москва і Пекін усе частіше діють узгоджено з Тегераном і Пхеньяном. Така координація, за оцінкою генерала, створює новий рівень викликів для системи колективної безпеки та вже враховується під час оборонного планування Альянсу.

Гринкевич підкреслив, що стратегічне значення Арктики різко зросло через морські маршрути, доступ до ресурсів і можливості розміщення військової інфраструктури. Він зазначив, що дії Росії та Китаю в регіоні мають не декларативний, а практичний характер і спрямовані на підготовку до можливих конфліктів у високих широтах.

Генерал пояснив, що батиметричні дослідження дозволяють детально вивчати рельєф морського дна, що є критично важливим для розміщення підводних кабелів, субмарин та сенсорних систем. Саме такі місії, за його словами, і викликають занепокоєння у НАТО.

Грінкевич також закликав країни Альянсу пришвидшити виробництво озброєнь та посилити єдність, наголосивши, що темпи зростання загроз нині випереджають розвиток оборонних спроможностей.

Раніше генеральний секретар НАТО неодноразово заявляв про зростання військової активності Росії в Арктиці та попереджав, що Альянс змінює підхід до захисту північних рубежів через підвищення стратегічного значення регіону.