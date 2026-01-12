Естонія заборонила в’їзд сотням осіб за агресію проти України

Тсахкна наголосив, що Естонія продовжить працювати над тим, «щоб двері залишалися закритими для колишніх російських комбатантів»

За словами глави естонського МЗС, російським загарбникам немає місця в Шенгенській зоні

Естонія обмежила в’їзд для 261 особи, які брали участь у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника МЗС Естонії Маргуса Тсахкну.

«Сотні тисяч бійців з держави-агресора брали участь у цій жорстокій війні, вчиняючи звірства і сіючи насильство. Їм немає місця в Естонії та в Шенгенській зоні», – заявив він.

Глава естонського МЗС наголосив, що це «лише початок». За його словами, країна продовжить працювати над тим, «щоб двері залишалися закритими для колишніх російських комбатантів». Тсахкна закликав інші країни чинити так само.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс закликав країни ЄС повністю припинити видачу шенгенських туристичних віз громадянам Росії.

Як повідомлялося, країни Європейського Союзу погодилися запровадити нові обмеження на поїздки російських дипломатів у межах Шенгенської зони. Рішення ухвалили у відповідь на дії РФ, зокрема серію диверсій, до яких причетні шпигуни під дипломатичним прикриттям.

Розвідувальні служби ЄС заявляють, що російські шпигуни, які видають себе за дипломатів, часто керують операціями за кордоном, щоб уникнути стеження контррозвідки. «Вони призначені в одне місце, але працюють в іншому. Розвідслужби країни знають, чим вони займаються, але якщо вони перетинають кордон, цій країні може бути складніше стежити за ними», – каже неназваний високопоставлений дипломат ЄС.

Згідно з новими правилами, представники РФ, акредитовані в одній із європейських столиць, повинні будуть заздалегідь повідомляти про свої поїздки за межі країни перебування. Ініціатива є частиною нового пакета санкцій, що розробляється Брюсселем у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.