СБУ оголосила підозру Кадирову: інкриміновано використання українських полонених

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
СБУ оголосила підозру Кадирову: інкриміновано використання українських полонених
Утримання військовополонених у місцях дислокації силових відомств розцінюється як використання їх для захисту цих об'єктів
фото з відкритих джерел

СБУ оголосила підозру Рамзану Кадирову у воєнних злочинах

Головне слідче управління Служби безпеки України офіційно повідомило про підозру главі Чеченської Республіки Рамзану Кадирову. Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни, зокрема, використання українських військовополонених як «живого щита». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За даними СБУ, Кадиров, після серії ударів Збройних Сил України по військових об'єктах у Чечні, особисто віддав наказ утримувати українських військовополонених.

СБУ оголосила підозру Кадирову: інкриміновано використання українських полонених фото 1
скріншот

20 жовтня 2024 року український безпілотник уразив Російський університет спецназу в Гудермесі, де готують чеченських бійців для участі у війні проти України. Після цього Кадиров публічно заявив, що його бійці не братимуть українських військових у полон.

У грудні 2024 року ЗСУ завдали нових ударів по низці військових об'єктів у Чечні, включно з будівлею полку спецпризначення імені А. Кадирова.

Після цих подій Рамзан Кадиров, за даними слідства, забезпечив утримання щонайменше 200 українських військовополонених у приміщеннях полку дорожньо-патрульної служби та в Управлінні Росгвардії по Чеченській Республіці.

Таким чином, утримання військовополонених у місцях дислокації силових відомств розцінюється як використання їх для захисту цих об'єктів.

Нагадаємо, турецькі видання поширили інформацію про те, що поплічник російського диктатора Володимира Путіна, голова Чечні Рамзан Кадиров ледь не потонув під час відпочинку у готелі у турецькому Бодрумі. Однак офіційного підтвердження від самого політика досі немає.

Кадиров ледь не потонув у морі під час відпочинку в районі турецькій провінції Мугла. Інцидент стався на пляжі пʼятизіркового готелю The Plaza в районі Кайнар міста Бодрум.

Теги: Рамзан Кадиров СБУ підозра війна

