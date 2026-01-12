Колумбія будує антидроновий щит за $1,6 млрд на тлі ударів США по Венесуелі

Проєкт стане найбільшою інвестицією за всю історію забезпечення безпеки повітряного простору країни

На тлі нещодавньої операції США проти Венесуели уряд Колумбії оголосив про запуск програми «Національний антидроновий щит». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defence Blog.

Проєкт, вартістю близько $1,6 млрд, передбачає створення загальнонаціональної системи виявлення та нейтралізації безпілотників, яка охопить прикордонні райони, критичну інфраструктуру та населені пункти. Рішення було ухвалено в прискореному режимі після ударів США по венесуельських об’єктах протиповітряної оборони, які змусили Боготу «переглянути оцінку власної вразливості до далекобійних і транскордонних атак безпілотників».

Уряд наголошує, що проєкт стане найбільшою інвестицією за всю історію забезпечення безпеки повітряного простору країни. Щит планують розгорнути як інтегровану багатошарову систему, до якої увійдуть датчики раннього виявлення, засоби радіоелектронної боротьби, фізичні перехоплювачі повітряних цілей, а також пункти командування й управління.

Фінансування проєкту передбачили в межах бюджету на 2026 рік. Початковий етап реалізації розпочнеться вже 16 січня із закритих консультацій з міжнародними компаніями та урядовими делегаціями для визначення оперативних вимог. Систему розгортатимуть поетапно після відбору постачальників і завершення інтеграційних робіт.

Колумбія також планує створити спеціалізований командний підрозділ, який відповідатиме за технічний нагляд, стандарти підготовки та операційні процедури місій з протидії дронам. Нову структуру безпосередньо координуватимуть із Військово-повітряними силами та Національною поліцією.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Колумбії Роза Вільявісенсіо заявила, що армія країни повинна захищати територію та суверенітет, якщо США здійснять вторгнення.

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з президентом Колумбії Густаво Петро, під час якої сторони обговорили питання боротьби з наркотиками та низку інших розбіжностей.

Трамп заявив, що вже триває підготовка до офіційної зустрічі між державним секретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Колумбії. Переговори заплановані у Білому домі у Вашингтоні.