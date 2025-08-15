Від зебр до акул: як політики використовують екзотичних тварин для підкреслення статусу

В угорському Хатванпушті, на території колишнього палацу Габсбургів, де проживає Орбан, поряд із фонтанами та пальмовими садами мешкають зебри й антилопи

Екзотичні тварини дедалі частіше стають атрибутом розкоші та влади серед світових політиків. Від зебр у маєтку прем’єра Угорщини Віктора Орбана до акул грузинського олігарха Бідзіни Іванішвілі та страусів колишнього президента України Віктора Януковича – такі колекції привертають увагу громадськості та стають частиною політичного іміджу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

В угорському Хатванпушті, на території колишнього палацу Габсбургів, де проживає Орбан, поряд із фонтанами та пальмовими садами мешкають зебри й антилопи. Скандал з цим місцем розгорівся після того, як опозиційний депутат оприлюднив фото недобудованої резиденції. Міністр закордонних справ Польщі навіть пожартував, що такі тварини «традиційні» для угорських ферм.

Бідзіна Іванішвілі, який у минулому обіймав посаду прем’єр-міністра Грузії, утримує в своєму особняку акул, пінгвінів, лемурів і кенгуру. Янукович під час президентства славився власним зоопарком із страусами та іншими екзотичними тваринами, які й досі живуть на території його маєтку під Києвом.

Чеченський лідер Рамзан Кадиров володіє колекцією тигрів, левів і крокодилів, а торік Росія подарувала Північній Кореї лева, ведмедів та яків у рамках так званої «авторитарної дипломатії».

Навіть колишній президент США Дональд Трамп, відомий нелюбов’ю до домашніх улюбленців, виявив інтерес до арабських леопардів, подарованих Саудівською Аравією. Екс-прем’єр Італії Сільвіо Берлусконі у свій час використовував образ із ягнятами для створення «м’якої» політичної репутації.

Такі колекції стають не лише елементом розкоші, а й інструментом формування іміджу, покликаного підкреслити статус і вплив лідерів на світовій арені.

Раніше ми писали, що в Угорщині розгорівся скандал після того, як незалежний депутат Акош Хадхазі опублікував фотографії недобудованого маєтку, який пов’язують із прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Маєток розташований у Хатванпусті та, за даними опозиції, має пальмовий сад і приватний зоопарк із зебрами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HVG.

Цей інцидент викликав суспільне обурення, а угорські журналісти прирівняли атмосферу навколо нього до ситуації, коли протестувальники вперше потрапили до резиденції експрезидента України Віктора Януковича.

Нагадаємо, в Угорщині затримали чоловіка, який в інтернеті намагався знайти кілера для скоєння замаху на прем’єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Index.

За наявними даними, чоловік зареєструвався на вебсайті, що розміщений на іноземному сервері, з метою знайти особу, яка за грошову винагороду погодиться вбити прем'єр-міністра Угорщини.