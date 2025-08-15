Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Від зебр до акул: як політики використовують екзотичних тварин для підкреслення статусу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Екзотичні тварини стають інструментом формування іміджу, покликаного підкреслити статус і вплив лідерів на світовій арені
фото: Вікіпедія

В угорському Хатванпушті, на території колишнього палацу Габсбургів, де проживає Орбан, поряд із фонтанами та пальмовими садами мешкають зебри й антилопи

Екзотичні тварини дедалі частіше стають атрибутом розкоші та влади серед світових політиків. Від зебр у маєтку прем’єра Угорщини Віктора Орбана до акул грузинського олігарха Бідзіни Іванішвілі та страусів колишнього президента України Віктора Януковича – такі колекції привертають увагу громадськості та стають частиною політичного іміджу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

В угорському Хатванпушті, на території колишнього палацу Габсбургів, де проживає Орбан, поряд із фонтанами та пальмовими садами мешкають зебри й антилопи. Скандал з цим місцем розгорівся після того, як опозиційний депутат оприлюднив фото недобудованої резиденції. Міністр закордонних справ Польщі навіть пожартував, що такі тварини «традиційні» для угорських ферм.

Бідзіна Іванішвілі, який у минулому обіймав посаду прем’єр-міністра Грузії, утримує в своєму особняку акул, пінгвінів, лемурів і кенгуру. Янукович під час президентства славився власним зоопарком із страусами та іншими екзотичними тваринами, які й досі живуть на території його маєтку під Києвом.

Чеченський лідер Рамзан Кадиров володіє колекцією тигрів, левів і крокодилів, а торік Росія подарувала Північній Кореї лева, ведмедів та яків у рамках так званої «авторитарної дипломатії».

Навіть колишній президент США Дональд Трамп, відомий нелюбов’ю до домашніх улюбленців, виявив інтерес до арабських леопардів, подарованих Саудівською Аравією. Екс-прем’єр Італії Сільвіо Берлусконі у свій час використовував образ із ягнятами для створення «м’якої» політичної репутації.

Такі колекції стають не лише елементом розкоші, а й інструментом формування іміджу, покликаного підкреслити статус і вплив лідерів на світовій арені.

Раніше ми писали, що в Угорщині розгорівся скандал після того, як незалежний депутат Акош Хадхазі опублікував фотографії недобудованого маєтку, який пов’язують із прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Маєток розташований у Хатванпусті та, за даними опозиції, має пальмовий сад і приватний зоопарк із зебрами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HVG.

Цей інцидент викликав суспільне обурення, а угорські журналісти прирівняли атмосферу навколо нього до ситуації, коли протестувальники вперше потрапили до резиденції експрезидента України Віктора Януковича.

Нагадаємо, в Угорщині затримали чоловіка, який в інтернеті намагався знайти кілера для скоєння замаху на прем’єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Index.

За наявними даними, чоловік зареєструвався на вебсайті, що розміщений на іноземному сервері, з метою знайти особу, яка за грошову винагороду погодиться вбити прем'єр-міністра Угорщини.

Теги: Дональд Трамп Рамзан Кадиров Віктор Орбан тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пастки Аляски
Пастки Аляски
13 серпня, 08:16
Ціни на нафту змінились на фоні погроз Трампа
50 днів від Трампа для Путіна: як відреагували ціни на нафту
15 липня, 12:25
У Держдепі відмовилися назвати країни, які готові купувати у США зброю
Які країни погодились оплатити зброю США для Україні: відповідь Держдепартаменту
17 липня, 15:13
У травні у Японії було скасовано фінальний раунд турніру з гольфу Twinfield Ladies – також через ведмедя на ігровому майданчику.
У Японії організатори перенесли турнір з гольфу, бо на полі з'явився ведмідь
20 липня, 13:53
Головною метою Москви, як і раніше, є досягнення своїх цілей
Путін готовий обговорювати мир в Україні, але є умова
20 липня, 15:31
Зеленський: Росія робить усе, аби зірвати мирні зусилля та затягнути війну
Зеленський прокоментував новий дедлайн Трампа для Путіна
28 липня, 21:24
Рютте запевнив, що Трамп хоче «покласти край цій жахливій війні»
Генсек НАТО розповів, що Трамп робитиме із Путіним на Алясці
10 серпня, 21:46
Навроцький під час розмови звернув увагу лідерів, що переговори на Алясці відбуватимуться у символічну дату
Президент Польщі звернув увагу на символізм дати зустрічі Трампа з Путіним
13 серпня, 21:25
15 серпня Трамп проведе переговори з Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі
Саміт на Алясці. Центр протидії дезінформації повідомив, яку стратегію застосує Путін
Вчора, 22:06

Життя

Від зебр до акул: як політики використовують екзотичних тварин для підкреслення статусу
Від зебр до акул: як політики використовують екзотичних тварин для підкреслення статусу
Червона підошва повертається: TikTok-зірки та зумери перетворили культові туфлі на головний тренд року
Червона підошва повертається: TikTok-зірки та зумери перетворили культові туфлі на головний тренд року
«Вдарила сина, лізла в бійку із чоловіком». Акторка Малахова вступилася за Темляка та розказала про особисте
«Вдарила сина, лізла в бійку із чоловіком». Акторка Малахова вступилася за Темляка та розказала про особисте
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років
Туреччина хоче скасувати «шведський стіл» у готелях
Туреччина хоче скасувати «шведський стіл» у готелях
Стали відомі незвичайні кулінарні уподобання Чарльза III
Стали відомі незвичайні кулінарні уподобання Чарльза III

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
11K
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
4616
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
3434
На Київщині відкривається ще один сервісний центр МВС: де і коли
2136
Втрати ворога станом на 14 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua