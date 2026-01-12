США планують відкрити Венесуелі шлях до нафтових ринків

Вашингтон розглядає пом’якшення обмежень для експорту нафти

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати можуть уже наступного тижня скасувати частину додаткових санкцій проти Венесуели, щоб полегшити продаж нафти на світові ринки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв’ю агенції Reuters.

За словами Бессента, майже $5 млрд заморожених грошових активів Венесуели у спеціальних правах запозичення Міжнародного валютного фонду можуть бути використані для відновлення економіки країни.

«Ми скасуємо санкції на нафту, яка буде продаватися», – зазначив міністр фінансів США.

На запитання журналістів щодо термінів зняття додаткових обмежень Бессент відповів, що це може відбутися вже наступного тижня, однак не уточнив, про які саме санкції йдеться.

Раніше санкції США заборонили міжнародним банкам і кредиторам співпрацювати з урядом Венесуели без спеціальної ліцензії. Фінансові установи називали ці обмеження однією з ключових перешкод для реструктуризації венесуельського боргу на суму близько $150 млрд, що вважається необхідною умовою для повернення приватного капіталу в економіку країни.

Окремо в адміністрації президента США Дональда Трампа заявляли про зацікавленість не лише у венесуельській нафті, а й у покладах металів та потенційно рідкісноземельних матеріалів.

Водночас експерти зазначають, що навіть у разі початку видобутку таких ресурсів Сполучені Штати залишатимуться залежними від Китаю, який контролює понад 90% світових потужностей з переробки рідкоземельної сировини.

Раніше Геологічна служба США повідомляла, що Венесуела поки що не входить до переліку країн із підтвердженими запасами рідкісноземельних елементів через брак достовірних даних щодо їхніх обсягів.