Перша леді Кіпру йде з благодійного фонду через звинувачення в корупції

Філіппа Карсера стверджує, що протягом останніх днів триває «невпинна атака» на неї та її родину

Перша леді Кіпру Філіппа Карсера офіційно повідомила про намір піти з комітету Агентства соціальної підтримки. Це рішення стало наслідком серйозних корупційних звинувачень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Причиною скандалу став таємно записаний відеоролик, оприлюднений на платформі X одразу після початку головування Кіпру в Раді ЄС. На кадрах особи, схожі на топчиновників, обговорюють методи обходу лімітів на виборчі витрати за допомогою готівки. Також у відео йдеться про схеми купівлі доступу до президента та допомогу громадянам РФ в ухиленні від європейських санкцій.

Нікосія заперечує всі закиди. Вона назвала відеоролик «гібридною діяльністю» для дискредитації держави. Для пошуку авторів запису кіпрська влада залучила фахівців із США, Великої Британії, Франції та Ізраїлю. Проте опозиція вважає реакцію влади запізнілою і вимагає оприлюднити імена всіх анонімних спонсорів благодійного фонду першої леді.

Політична ситуація в країні залишається напруженою, оскільки партії коаліції розглядають можливість відмови від підтримки уряду. Опозиційна партія Akel підкреслила, що відставка Карсери відбулася з триденним запізненням, тоді як інші фігуранти відео досі залишаються на посадах. Цей інцидент може суттєво вплинути на майбутні парламентські вибори, заплановані на травень.

Нагадаємо, 1 січня Кіпр розпочав піврічне головування у Раді Європейського Союзу, замінивши Данію. Головування Кіпру в Раді ЄС триватиме до 1 липня. Відтепер він організовуватиме засідання Ради ЄС та головуватиме на них, формуватиме порядок денний і визначатиме пріоритети.

До слова, Кіпр обіцяв принести «новий підхід» як до переговорів про вступ України, так і щодо інших питань, головні з яких – оборона та проблеми міграції.