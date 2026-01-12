Головна Світ Політика
Фіцо звинуватив ЄС у ненависті до росіян

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Фіцо звинуватив ЄС у ненависті до росіян
Глава словацького уряду заявив, що «сильна Словаччина» буде боротися за Європейський Союз
Премʼєр Словаччини вважає, що Європейський Союз переживає одну з найбільших криз

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Європейський Союз у бездіяльності. Глава словацького уряду заявив, що єдине, що вміє ЄС, – це ненавидіти росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю політика.

Фіцо заявив, що сьогодні Європейський Союз переживає кризу, якої раніше ніколи не переживав, і виживуть у ній тільки «ті, хто буде сильним». Однак він поскаржився, що ЄС не здатний ухвалювати ефективні рішення, щоб вийти з цієї кризи.

«Зверніть увагу, Європейський Союз єдине, що вміє, це ненавидіти росіян. Це якість, яка є досконалою. Але, на жаль, Європейський Союз не зміг нічого зробити. Конкурентоспроможність падає. Ми не здатні домовитися всередині і не можемо домовитися про спільну оборону. Всі тільки дивляться в бік Сполучених Штатів Америки», – сказав він.

Премʼєр додав, що з приходом президента США Дональда Трампа представники Європейського Союзу «ще більш безпорадні, ніж були досі».  Проте Фіцо запевнив, що «сильна Словаччина» буде боротися за Європейський Союз, і намірів виводити країну з ЄС він не має.

Нагадаємо, Словаччина більше не надаватиме військової допомоги Україні. Президент Петер Пеллегріні, прем’єр Роберт Фіцо та голова Національної ради Ріхард Раші підтвердили «єдність у ключових питаннях».

Раніше міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО. На думку міністра, Україна також матиме проблеми з вступом до Європейського Союзу.

Теги: Роберт Фіцо Словаччина Європейський Союз

