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Євродепутат розкритикував Макрона за розмову з Путіним

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Євродепутат розкритикував Макрона за розмову з Путіним
Глюксман: у комюніке Макрона й Путіна про Україну лише чотири рядки
фото з відкритих джерел

Рафаель Глюксман заявив, що з Путіним слід говорити лише про виведення військ з України

Франція не повинна розмовляти з російським лідером ні про що інше, окрім виведення військ з України. Таку думку висловив французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксман, передає «Главком» з посиланням на BFMTV.

«Єдине, що це вже дало – це меседж, що Україна стала просто ще однією темою – серед інших. Натомість єдине, що нам потрібно обговорювати з ним (Путіним – ред.) – це виведення російських військ з України в ім’я безпеки європейців. І доки Володимир Путін становить загрозу для цієї безпеки, ми не маємо з ним говорити ні про що інше», – заявив представник лівого політичного крила Європарламенту.

Глюксман зауважив, що у комюніке Єлисейського палацу після першого телефонного дзвінка між Макроном і Путіним, починаючи з 2022 року, зміст розмови про Україну займає лише чотири рядки.

«Увесь інший текст – це «ми домовилися працювати разом щодо Ірану» та «ми будемо співпрацювати щодо Ірану». Це означає, що людину, тирана, який веде війну в Україні – а отже, в Європі, який націлений не лише на українців, а й на європейців, можна знову включити до міжнародної гри», – пояснив євродепутат.

Він також порівняв ситуацію з помилкою адміністрації президента США Барака Обами, коли та заявила, що не згодна з захопленням території Грузії, але залишила можливість співпраці з Росією в інших питаннях.

«Однак ми не просто не згодні щодо України – ми перебуваємо у відкритому конфлікті через Україну. Якщо Україна впаде, впаде вся європейська система безпеки. Треба слухати наші спецслужби, німецькі, данські, польські, коли вони нам кажуть, що план Путіна полягає в нападі на країну – члена ЄС та НАТО до 2029 року. Коли вони попереджають про гібридні атаки Росії на ланцюги виробництва нашої оборонної промисловості. Говорити з Володимиром Путіним – це ігнорувати попередження наших служб безпеки», – деталізував Глюксман.

За його словами, після розмови з Макроном Путін влаштував найінтенсивніший обстріл Києва, буквально «підпалюючи українську столицю».

Глюксман наголосив, що єдиний можливий шлях – це подальша фінансова та військова підтримка України: «Тому зараз потрібно заморозити російські державні активи в наших банках, а це 210 мільярдів. Потрібно нарешті ухвалити пакет санкцій, який давно підготовлено, але досі не впроваджено. І треба збільшити нашу допомогу Україні», – заявив євродепутат.

Раніше «Главком» повідомляв, що 1 липня російський диктатор Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Це їхній перший контакт з 2022 року, про який відомо публічно.

Крім того, «Главком» сповіщав, що Еммануель Макрон закликав Путіна домовитися про припинення вогню в Україні «якомога швидше». Також Єлисейський палац повідомив, що французький президент має намір продовжити «розмови» з російським диктатором.

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Теги: Україна путін Еммануель Макрон

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