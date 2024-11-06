Головна Думки вголос Юрій Богданов
search button user button menu button
Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Трамп, Європа, Китай: гра на політичному трикутнику і місце України

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп фанат виключно Трампа
фото з відкритих джерел

«Головна стратегія Китаю останніх років – провокувати розрив між США та Європою»

Давайте я вам скажу трохи про розкрут щодо Трампа. Як людина яка писала чому Трамп і трампізм популярні, чому вони небезпечні і чому світ і США чекає період неймовірних ризиків і турбулентності, маю право все ж нагадати деякі речі.

Американські інституції свою битву ще не програли. Чим більша і складніше система, тим важче подолати інертність її політики. Навіть якщо ти дуже хочеш. Тому ми справді не знаємо, чи зможуть Трамп і його оточення реалізувати всі ті чудові плани щодо внутрішнього контролю які вони мають.

Трамп не фанат Путіна. Трамп фанат виключно Трампа. Тут ми маємо щиро радіти, що він несе загрозу і нестабільність геть усім. Всім демократіям і всім диктатурам.

Крім того, існує приблизно 0 причин, чому деякі з найболючіших санкцій проти Росії буде знято. Бо – знову таки – інерція. Плюс вигідність цих санкцій для багатьох донорів Трампа. Для нас головне – і наші дипломати з цим впораються – тримати з США звʼязки там, де це можливо.

Його перемога набагато більший виклик для Європи, ніж для нас. Бо наша диспозиція зрозуміла: вижити, а далі розбиратися. Європі доведеться все ж прощатися з 80-річною ілюзією «американського військового щита», як 2,5 роки тому довелося попрощатися з ілюзією «Росії як джерела енергетичної безпеки».

Те саме з Китаєм. Торговельну війну з Китаєм чекає ескалація. А якою буде відповідь Китаю в Південнокитайському морі ми не знаємо.
Для нас і для всіх зараз ключовою є модель взаємодії Трампа з Європою. Бо вести торговельну війну одночасно з Китає і ЄС, звісно, можна, але це навіть для США надто руйнівна і ризикована стратегія. Бо головна стратегія Китаю останніх років – провокувати розрив між США та Європою, бо це дозволило б КНР утримати один з ключових ринків, якщо ескалації зі США не уникнути.

Буде, звісно, дуже іронічно, якщо Китай обере не ескалацію, а посилить діалог з ЄС і зрештою ЄС і Китай у торговельній війні з США Трампа будуть по один бік. Але історія і не такі фортелі підкидала.

Нам у цій ситуації слід сильно скорегувати свої очікування від результатів цього етапу війни. І не тому що Трамп дружбан Путіна. А тому що коли почнеться спроба перездати карти у трикутнику Китай – США – Європа, коли нас чекає невідомо що у Південно-Східній Азії (відносно якої і ми, і Росія – периферія), робити ставку, що ми будемо в центрі уваги – наївно.

Так, нам з дуже високою ймовірністю доведеться шукати можливість вистрибнути у перемовини і розраховувати що конʼюнктура протягом 2025 року нам в чомусь сприятиме. Але перемовини і завершення цього етапу війни – це не питання нашого бажання і не сценарій, який лежить на столі. До цього ще треба дійти обом сторонам за допомоги третіх сторін.

Росія перши місяці перемоги Трампа буде чекати очевидних бонусів для себе, мають для того причини через його риторику. За нас – вже зарезервоване на наступний рік фінансування від Європи і «великої сімки», виробничі можливості по зброї – створені і ті, що будуються, раковість Росії і її вразливість. За них – ресурсна перевага тієї сторони і наші ж помилки.

Ну і окремо. Чекати, що у Росії є шанси отримати великі бонуси від світової турбулентності – це марення від них і помиральна яма від нас. Вже зараз Росію трясе ІДІЛ, елітарні розбірки і низове насильство, бо її система безпеки виснажена війною тут. Все буде ставати гірше. Тому вони не стануть сильніше, їх чекає така ж системна криза як СРСР.

Тому так, нам буде дуже важко. Місцями дуже боляче. В тому числі від необхідності обирати між (ймовірно) дуже неприємними опціями в короткостроковій перспективі. Але пережити Трампа у нас є всі можливості. А разом з ним – і режим Путіна.

Якщо пощастить – навіть трохи зі сторони поспостерігати за декадансом, у який скочується світ. І трохи на цьому заробити. Ми ж зрозуміли, що в першу чергу треба бути цинічними прагматиками? Головне – не впадати у відчай, працювати і думати. Інший світ нам не підвезуть.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Європа Китай Дональд Трамп росія перемога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Сирський слухав виступ Зеленського у Верховній Раді
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)
16 жовтня, 13:25
Голова ОВА Харківщини: На Куп'янському напрямку розширюється зона активних бойових дій, тому мешканцям громад варто евакуюватися
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
17 жовтня, 21:00
1 січня Польща, яка зазвичай є одним із найсильніших прихильників України, перейме естафету головування в раді ЄС від Угорщини
Євросоюз повернеться до обговорення нових санкцій проти РФ у січні: у чому причина
21 жовтня, 12:47
Радослав Сікорський заявив, що Росія веде проти Польщі гібридну війну
Російського посла можуть вислати з Польщі? Заява Сікорського
23 жовтня, 02:06
Хакери стараються повпливати на вибори у США
Китайські хакери атакували телефони людей зі штабу Гарріс та Трампа
26 жовтня, 05:03
Аналітики вважають, що спроби диктатора відвернути невдоволення від себе через мобілізацію і зробити чиновників нижчої ланки «цапами-відбувайлами» можуть спрацювати
Росіяни більше довіряють Путіну, ніж місцевій владі – ISW
30 жовтня, 08:52
Росіян готують до того, що ситуація з економікою буде погіршуватися
Путін визнав, що західні санкції руйнують економіку Росії
29 жовтня, 18:25
За даними CNN, США закликали Китай натиснути на Пхеньян, щоб той забрав свої війська з території Росії
Солдати КНДР у Росії: США звернулися з закликом до Китаю
30 жовтня, 09:29
Українська розвідка зафіксувала в Курській області 11 тис. північнокорейських військових
G7 готує скоординовану відповідь на використання Росією північнокорейських військ
Вчора, 15:54

Юрій Богданов

Трамп, Європа, Китай: гра на політичному трикутнику і місце України
Трамп, Європа, Китай: гра на політичному трикутнику і місце України
Небезпека Трампа: які ризики несе для світу ймовірний президент?
Небезпека Трампа: які ризики несе для світу ймовірний президент?
Відповідальність за війну: кому дістанеться спадок поразки
Відповідальність за війну: кому дістанеться спадок поразки
Чому переговори з Росією не гарантують швидкого закінчення війни
Чому переговори з Росією не гарантують швидкого закінчення війни
Останній ривок у США: як кандидати борються за увагу виборців на фініші гонки
Останній ривок у США: як кандидати борються за увагу виборців на фініші гонки
Вибори в США: можливі наслідки для демократії та світу
Вибори в США: можливі наслідки для демократії та світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
24K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
22K
Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові
13K
Вибори в США. Онлайн результати на карті
8475
Вбивство Ірини Фаріон. Мати підозрюваного заявила про нові докази невинуватості сина

Новини

Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Сьогодні, 12:30
На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Сьогодні, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 05:57
Вночі у Києві була оголошена повітряна тривга
Сьогодні, 03:11
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua