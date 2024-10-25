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Конференція щодо плану виведення військ РФ з України в рамках «формули миру» об'єднала понад 50 учасників

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Конференція щодо плану виведення військ РФ з України в рамках «формули миру» об'єднала понад 50 учасників
Зеленський розповів про конференцію з міжнародними партнерами
фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський відзвітував про проведення конференції щодо формули миру

Конференція, присвячена пункту Формули миру про виведення російської армії з території України, об'єднала представників понад 50 країн і міжнародних організацій. Про це повідомив Володимир Зеленський у відеозверненні.

«Сьогодні відбулася конференція на основі пункту Формули миру про одну із фундаментальних умов завершення війни і недопущення нової агресії, а саме - про виведення армії окупанта з території України. Те, що дійсно необхідно, щоб відновити справедливість. У цій конференції взяли участь представники понад 50 країн і міжнародних організацій. Достатньо широке представництво», – сказав він.

Президент України повідомив, що в Латвії вчора пройшла конференція, присвячена черговому пункту «Формули миру», який стосується повного виконання положень Статуту ООН. За його словами, у заході взяли участь понад 60 держав і міжнародних організацій. Зеленський підкреслив, що з серпня по листопад у межах таких конференцій обговорюються всі пункти цієї формули.

Президент також нагадав, що вже відбулися зустрічі щодо ядерної безпеки, енергетичної, продовольчої, екологічної безпеки.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Україна готова обговорювати варіанти коригування формули миру. Однак за умови, що вони відповідатимуть міжнародному праву та підтримуватимуть територіальну цілісність.

Нагадаємо, що перемовини й дипломатичні кроки призведуть до завершення гарячої стадії війни в Україні. Про це сказав президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 жовтня, під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Також президент Володимир Зеленський розповів, що після представлення країнам-партнерам Плану перемоги українські дипломати працюють разом із американською командою та командами тих європейських держав, від яких залежить підтримка окремих пунктів Плану, або взагалі посилення українських військових.

До слова, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги України. План складається із п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Це перелік заходів, які, за словами Зеленського, змінять перебіг війни із Росією на користь України.

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент Андрій Єрмак війна

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