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Джонсон про допомогу Україні: Не маю бажання продовжувати фінансування

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Джонсон про допомогу Україні: Не маю бажання продовжувати фінансування
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон висловився про війну в Україні
фото з відкритих джерел

«Якщо Камала Гарріс буде президентом, то війна не закінчиться», – спікер Палати представників США

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не має бажання продовжувати фінансування України та сподівається, що в цьому не виникне потреби. Про це повідомляє Punchbowl News.

«Я не маю бажання продовжувати фінансування України, і сподіваюся, що це не буде необхідно. Якщо президент Трамп виграє, я вірю, що він насправді зможе завершити цей конфлікт. Думаю, він зателефонує Путіну і скаже, що цього досить. І я думаю, що весь світ вже втомився від цього і хоче, щоб це було вирішено», – йдеться у заяві.

Джонсон вважає, що війна в Україні не завершиться, якщо Камала Гарріс стане президентом:

«Я не впевнений у деталях, але думаю, що якщо Камала Гарріс буде президентом, то війна не закінчиться, і це буде відчайдушний та небезпечний сценарій».

Раніше, кандидатка у президентки та віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що не погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні з російським диктатором Володимиром Путіним без участі Києва.

Водночас кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що за допомогою сили і мудрості врегулює війну між Росією та Україною

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Теги: Камала Гарріс Україна військова допомога гуманітарна допомога війна Дональд Трамп США путін вибори у США вибори росія

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