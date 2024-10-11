Джонсон про допомогу Україні: Не маю бажання продовжувати фінансування
«Якщо Камала Гарріс буде президентом, то війна не закінчиться», – спікер Палати представників США
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не має бажання продовжувати фінансування України та сподівається, що в цьому не виникне потреби. Про це повідомляє Punchbowl News.
«Я не маю бажання продовжувати фінансування України, і сподіваюся, що це не буде необхідно. Якщо президент Трамп виграє, я вірю, що він насправді зможе завершити цей конфлікт. Думаю, він зателефонує Путіну і скаже, що цього досить. І я думаю, що весь світ вже втомився від цього і хоче, щоб це було вирішено», – йдеться у заяві.
Джонсон вважає, що війна в Україні не завершиться, якщо Камала Гарріс стане президентом:
«Я не впевнений у деталях, але думаю, що якщо Камала Гарріс буде президентом, то війна не закінчиться, і це буде відчайдушний та небезпечний сценарій».
Раніше, кандидатка у президентки та віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що не погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні з російським диктатором Володимиром Путіним без участі Києва.
Водночас кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що за допомогою сили і мудрості врегулює війну між Росією та Україною.
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