Головна Світ Політика
search button user button menu button

Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
Дональд Трамп оголосив про свою перемогу на виборах у США
скріншот трансляції

Зеленський заявив, що очікує «на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа»

Президент Сальвадору Найіб Букеле першим привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США. Відповідний допис опублікував у соцмережі Х.

«Вітаю обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Нехай Бог благословить і направить вас», – йдеться у дописі.

Наступним, хто приєднався до привітань виявився президент Франції Еммануель Макрон: «Готові працювати разом, як і чотири роки тому».

Також президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа.

«Пригадую нашу чудову зустріч із Президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність президента Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя», – йдеться у заяві.

Зеленський додав, що очікує «на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа». Також, за його словами, Україна розраховує на подальшу потужну двопартійну підтримку у США:

«Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників. З нетерпінням чекаю можливості особисто привітати президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами».

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі також привітала Дональда Трампа на президентських виборах у США: «Сильний – наш стратегічний партнер і друг 33 роки – зараз потрібен як ніколи для підтримки євроатлантичної інтеграції, зміцнення регіональної безпеки та стабільності та захисту нашої свободи та незалежності».

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що перемога Дональда Трампа є найбільшим поверненням в політичну історію США: «Вітання президенту Дональду Трампу за його величезну перемогу. Дуже потрібна перемога для світу!».

Хто привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах у США:

  • Президент Сальвадору Найіб Букеле.
  • Президент Франції Еммануель Макрон.
  • Президент України Володимир Зеленський.
  • Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.
  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Також Трамп назвав перемогу в Пенсільванії ключем до успіху на виборах.

До слова, Трамп отримав 16 голосів виборників у Джорджії. Перед цим він отримав найбільше прихильності виборців у «хиткому» штаті Північна Кароліна (також 16 голосів виборників). 

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Читайте також:

Теги: США вибори Дональд Трамп Франція вибори у США Еммануель Макрон президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останнім часом відносини між Байденом і Нетаньягу стали значно напруженішими
Байден вперше за тривалий час провів розмову з Нетаньягу
9 жовтня, 20:29
Головні події ночі 19 жовтня
Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч
19 жовтня, 06:42
Джон Кірбі прокоментував відправку північнокорейських військ до Росії
Білий дім підтвердив, що КНДР відправила своїх військових до Росії
24 жовтня, 08:14
Ілон Маск витрачає мільйони доларів на підтримку кандидата у президенти США Дональда Трампа
Мін'юст США попередив Маска через роздачу мільйонів доларів за підтримку петиції
24 жовтня, 12:57
Байден в 2021 році знав про майбутню війну РФ проти України
Байден знав про план Путіна щодо війни ще в жовтні 2021 року – журналіст Вудвард
25 жовтня, 22:40
На одній із дільниць в Марнеулі чоловік кинув в урну для голосування пакет бюлетенів
Вибори в Грузії супроводжуються бійками та підкиданням бюлетенів (відео)
26 жовтня, 13:31
Джонсон не визнав вибори у Грузії
Борис Джонсон не визнав вибори у Грузії та назвав владу «маріонетковою»
27 жовтня, 23:05
Протести у Грузії через фальсифікацію результатів виборів, 28 жовтня 2024 року
МЗС України закликало грузинський уряд «не йти білоруським шляхом»
31 жовтня, 21:21
Мая Санду на дільниці для голосування
У другому турі виборів президента Молдови зафіксовано рекордну явку
3 листопада, 17:54

Політика

Трамп танцює перед прихильниками, святкуючи перемогу (відео)
Трамп танцює перед прихильниками, святкуючи перемогу (відео)
Зеленський звернувся до переможця американських виборів
Зеленський звернувся до переможця американських виборів
84-річна Ненсі Пелосі вдвадцяте переобралася в Конгрес США
84-річна Ненсі Пелосі вдвадцяте переобралася в Конгрес США
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
Вибори в США: кого підтримав ключовий штат Пенсильванія
Вибори в США: кого підтримав ключовий штат Пенсильванія
Гарріс і Трамп встановили рекорд із витрат на вибори – Financial Times
Гарріс і Трамп встановили рекорд із витрат на вибори – Financial Times

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
22K
Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові
16K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
15K
Делегація Ради Європи і ЄС приїхала з моніторингом на Закарпаття: що перевіряють
13K
Вибори в США. Онлайн результати на карті

Новини

На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Сьогодні, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 05:57
Вночі у Києві була оголошена повітряна тривга
Сьогодні, 03:11
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В Івано-Франківську засуджено трьох навідників ударів по аеропорту
Вчора, 18:15

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua