Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік

Дональд Трамп оголосив про свою перемогу на виборах у США

Зеленський заявив, що очікує «на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа»

Президент Сальвадору Найіб Букеле першим привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США. Відповідний допис опублікував у соцмережі Х.

«Вітаю обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Нехай Бог благословить і направить вас», – йдеться у дописі.

Наступним, хто приєднався до привітань виявився президент Франції Еммануель Макрон: «Готові працювати разом, як і чотири роки тому».

Також президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа.

«Пригадую нашу чудову зустріч із Президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність президента Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя», – йдеться у заяві.

Зеленський додав, що очікує «на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа». Також, за його словами, Україна розраховує на подальшу потужну двопартійну підтримку у США:

«Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників. З нетерпінням чекаю можливості особисто привітати президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами».

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі також привітала Дональда Трампа на президентських виборах у США: «Сильний – наш стратегічний партнер і друг 33 роки – зараз потрібен як ніколи для підтримки євроатлантичної інтеграції, зміцнення регіональної безпеки та стабільності та захисту нашої свободи та незалежності».

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що перемога Дональда Трампа є найбільшим поверненням в політичну історію США: «Вітання президенту Дональду Трампу за його величезну перемогу. Дуже потрібна перемога для світу!».

Хто привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах у США:

Президент Сальвадору Найіб Букеле.

Президент Франції Еммануель Макрон.

Президент України Володимир Зеленський.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Також Трамп назвав перемогу в Пенсільванії ключем до успіху на виборах.

До слова, Трамп отримав 16 голосів виборників у Джорджії. Перед цим він отримав найбільше прихильності виборців у «хиткому» штаті Північна Кароліна (також 16 голосів виборників).

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.