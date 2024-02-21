ЗСУ вдарили по полігону окупантів під Волновахою

У мережі було опубліковано фото та відео наслідків удару, на яких видно десятки тіл російських військових

20 лютого українські військові, ймовірно, завдали удару по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області. Про це повідомляє ВВС.

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За інформацією джерела, українські військові, ймовірно, вдарили двома ракетами Himars. У мережі було опубліковано фото та відео наслідків удару, на яких видно десятки тіл російських військових.

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Зазначається, що в цей момент на полігоні на шикуванні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади із Забайкальського краю РФ.

У момент удару військовослужбовці цієї бригади були вишикувані на полігоні та чекали на прибуття командувача генерал-майора.

Загалом, за різними оцінками, зокрема самих військовослужбовців 36-ї бригади, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 людей. Українська влада подію не коментувала.

Нагадаємо, у соцмережі було опубліковано відео ракетного удару по полігону окупантів під Іловайськом, де проходили навчання оператори дронів. У результаті обстрілу (імовірно, з РЗСО Himars) на військовому полігоні частини № 78528 в районі селища Покровка є загиблі та поранені військовослужбовці. Попередньо загинули 24 людини, ще четверо постраждали.

Раніше українські бійці з бригади «Спартан» вдарили з дрона по російській бойовій машині піхоти поблизу села Вербове Запорізької області.