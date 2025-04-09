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Трамп розповів, скільки грошей отримує США завдяки запровадженим тарифам

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп розповів, скільки грошей отримує США завдяки запровадженим тарифам
Трамп: Ми отримуємо майже $2 млрд на день від тарифів
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп заявив, що Америка дуже скоро знову стане дуже багатою

Президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки запровадженим тарифам країна отримує майже $2 млрд щодня. Таку заяву він зробив у відповідь на критику митної політики його адміністрації, повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian та Rapid Response 47.

За словами Трампа, Сполучені Штати досягають фінансових успіхів завдяки митам, які він охарактеризував як частину «індивідуальних угод», що укладаються з окремими країнами.

«Ми отримуємо майже $2 млрд на день від тарифів... І у нас дуже добре виходить укладати, як я їх називаю, індивідуальні угоди», – сказав Трамп.

Він також додав, що Японія, Південна Корея та інші держави направляють своїх представників до США, щоб домовитися про уникнення мит шляхом укладення двосторонніх домовленостей.

«Америка дуже скоро знову стане дуже багатою», – підсумував Трамп.

Нагадаємо, у США набули чинності додаткові мита у 50%, які президент Дональд Трамп погрожував накласти на китайські товари. Тобто тепер Китай обкладений 104% митом. Як передає «Главком», про це пише кореспондент Fox News Едвард Лоуренс з посиланням на слова прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.

Прессекретарка заявила, що тарифи у розмірі 104% набули чинності опівдні за східним часом, оскільки Китай не скасував свої заходи у відповідь.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс потрапив під шквал критики з боку Китаю через свої суперечливі висловлювання про «китайських селян». Його слова, озвучені в етері Fox News, викликали хвилю обурення в китайському медіапросторі, повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Венс намагався захистити митну політику Дональда Трампа, яка, за його словами, спрямована проти «глобалістичної економіки», що, на його думку, завдає шкоди США.

«Що дала глобалістична економіка Сполученим Штатам? По суті, вона базується на двох засадах: ми беремо в борг великі кошти, щоб купувати речі, які інші країни виготовляють для нас. Простіше кажучи – ми позичаємо гроші у китайських селян, аби купувати товари, які ці селяни ж і виготовляють», – сказав Венс.

Теги: США тарифи Дональд Трамп

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