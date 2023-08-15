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Куди котиться економіка Німеччини? Фахівці змалювали невтішний сценарій

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Куди котиться економіка Німеччини? Фахівці змалювали невтішний сценарій
Економіка Німеччини переживає кризовий момент
фото ілюстративне

Ситуація в економіці Німеччини не покращується, і на це є низка цілком закономірних причин 

Згідно з опитуванням економістів, проведеним агентством Bloomberg на початку серпня, німецька економіка не відновилася після зимової рецесії і не покаже цьогоріч економічного зростання.

Топтання на місці першої економіки Європи розпочалося ще у другому кварталі цього року. Економісти Bloomberg прогнозують, що ситуація може змінитися для неї у найкращу сторону наступного року. Що ж до трьох останніх місяців 2023 року, то вони чекають суто символічного зростання на 0,1%. Привертає увагу, що лише місяць тому такі ж прогнози на третій і четвертий квартали були на 0,1% вищими. Це свідчить про те, що ситуація в економіці Німеччини не покращується. 

Падіння ВВП та інші проблеми 

Прогноз щодо німецької економіки за підсумками всього року не змінився – економісти, як і раніше, передбачають падіння ВВП за результатами всього 2023 року на 0,3%. 2024 року перспективи першої економіки Європи оцінюють більш оптимістично: зростання на 0,8%. Але все одно нинішній прогноз на наступний рік гірший за прогноз місячної давності, що становив 1,0%.

Не змінилися й причини такого стану німецької економіки, яка останні декілька десятиліть незмінно «виводила» економіку ЄС з усіляких криз. Це слабкий попит на німецькі товари в Китаї, одному із головних торговельних партнерів ФРН; і все більш відчутна нестача робочої сили, особливо кваліфікованої; і жорстка монетарна політика Європейського центрального банку, який без особливих успіхів продовжує боротися з інфляцією з допомогою підвищення облікової ставки; і ще наслідки минулорічної енергетичної кризи.

З такою купою серйозних проблем не дивно, що Німеччина стала єдиною країною у Великій сімці (G7), якій МВФ прогнозує цього року спад економіки.

Незабаром мають бути опубліковані серпневі дані одного з ключових європейських економічних інститутів, Центру європейських економічних досліджень (ZEW). Очікується, що останнього літнього місяця продовжиться зниження довіри інвесторів до Німеччини. Економісти чекають від серпневого звіту ZEW подальшого зниження очікувань інвесторів під тиском високих цін на енергію, зростання облікової ставки в єврозоні, і слабкого попиту в масштабах всієї планети. Коригування умов видачі кредитів також означає, що чекати суттєвого економічного ривка від Німеччини, приймні у найбличій перспективі, – марно.

Нагадаємо, німецькі економісти максимально занепокоєні через те, що у країні насувається хвиля банкрутств. Для менеджерів цифри говорять більше ніж слова. На даний момент 26% компаній середнього розміру розглядають можливість відмовитися від власного бізнесу, пише  Aussiedlerbote.

Кожна п'ята компанія середнього розміру (22%) розглядає можливість переїзду за кордон. Таку статистику вдалося отримати під час опитування, проведеного Федеральною асоціацією малого та середнього бізнесу (BVWM).

За різними даними, у середньому від 70 до 90 % німців працюють у компаніях середнього розміру. Таке становище – це більше, ніж просто попереджувальний сигнал. Про це зазначає голова асоціації Маркус Джергер.

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Теги: економіка Німеччина політика

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