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Трамп розпочав свою промову словами «Америка повернулась»: перші подробиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Трамп розпочав свою промову словами «Америка повернулась»: перші подробиці
скриншот з відео

Одного з конгресменів за гучні вислови вже вивели з Капітолію

Президент США Дональд Трамп звертається до американських законодавців у Конгресі. Він розпочав свою промову словами «America is back», що в перекладі на українську означає «Америка повернулась». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію.

«Ми тільки починаємо. Наша країна стоїть на порозі повернення, подібного якому світ ще не бачив і, можливо, більше ніколи не побачить», – сказав Трамп.

Коли Трамп почав свою промову, її намагались зірвати демократи. Вони продовжували перекрикувати виступ Трампа, поки не втрутився спікер палати представників США Майк Джонсон.

Він закликав конгресменів зберігати порядок в залі Капітолію.

Під час промови Трамп пообіцяв, що покладе край урядовій цензурі та відновить свободу слова в Америці. За його словами 2 квітня США почне митну політику. Він також зазначив, що його Адміністрація припиняє всі обмеження його попередника Джо Байдена.

Також Трамп назвав себе кращим за Джорджа Вашингтона. До слова, американський лідер анонсував, що цього тижня він зробить історичну заяву, щоб збільшити видобуток найважливіших корисних копалин у США.

Промову президента США Дональда Трампа до Конгресу наживо з перекладом українською транслює «Голос Америки».

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував заяву після масштабної критики у свій бік. Американський лідер пообіцяв «сказати все як є». Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Також Трамп назвав себе «єдиним президентом», який не віддав жодної української землі Російській Федерації. «Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській Росії, це президент Дональд Трамп. Пам’ятайте, що коли слабкі та неефективні демократи критикують, фейкові новини із задоволенням оприлюднюють усе, що вони говорять!» – написав політик.

Згодом у соцмережах Білого дому з'явився допис, де було вказано, що Дональд Трамп о 21:00 (о четвертій ранку 5 березня за київським часом) виступить із першим спільним зверненням до Конгресу США. 

Вчора, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити.

Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

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Теги: США Дональд Трамп Майк Джонсон

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