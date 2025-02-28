У США жінка помстилась коханцю, зачинивши у камері схову на чотири дні

Жінку звинувачують у тому, що вона зачинила хлопця в камері зберігання на чотири дні, мотиви її не відомі

В американському штаті Північна Кароліна ледь не помер 51-річний мешканець міста Монро. Його замкнула у своїй камері зберігання кохана, зробивши це з помсти за якусь провину, внаслідок чого він чотири дні провів у повній темряві, без води та їжі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на USA Today.

«52-річну Робін Дітон з Метьюза, Північна Кароліна звинувачують у замаху на вбивство та викрадення, повідомили у поліцейському управлінні Монро», – цитує видання місцеву поліцію.

Відомо, що 20 лютого 2025 року чоловік пішов разом із Дітон до її камери зберігання, оскільки жінка попросила його допомогти з перенесенням предметів. Вона заманила його в далекий кінець приміщення, а потім зачинила залізні двері і замкнула її зі словами «Це те, що ти заслуговуєш».

У чоловіка був із собою телефон, але від несподіванки він його випустив. У результаті нещасний чотири дні повзав по повністю темному приміщенню, заставленому різним мотлохом, у пошуках засобу зв'язку. У результаті він знайшов, на останніх відсотках зарядки зміг викликати рятувальників, які його й визволили. Чоловіка доставили до місцевої лікарні. Він був дуже зневоднений, і був за крок до смерті, повідомили лікарі. Після терапії чоловіка відпустили в понеділок додому.

Натомість жінці висунули звинувачення у спробі вбивства та викраденні. 52-річна Робін Дітон була знайдена та заарештована в середу 26 лютого ввечері, в місті Шарлотті. Після арешту її відправили у в'язницю округу Мекленбург, де вона перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Китаї жінка протягом трьох годин завдавала електричних ударів своєму нареченому, щоб він зміг відчути біль, схожий на пологи.