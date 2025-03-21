Головна Світ Політика
search button user button menu button

Келлог повідомив деталі переговорів між Україною та Росією

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Келлог повідомив деталі переговорів між Україною та Росією
За словами Келлога, після цих переговорів США оцінять, чи є змога досягти припинення вогню
фото з відкритих джерел

Відомо, що склад російської делегації на переговорах у Ер-Ріяді зміниться

У Саудівській Аравії Україна та Росія проведуть «непрямі переговори». Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог пояснив, як це відбуватиметься, передає «Главком».

В інтервʼю ABC News Келлог зазначив, що Україна та РФ можуть провести непрямі переговори за посередництва США в Саудівській Аравії.

«Плануються непрямі дискусії. Одна сторона буде в одній кімнаті, інша – в сусідній. Ми розмовлятимемо, ходитимемо туди-сюди і питатимемо. Щось на кшталт човникової дипломатії», – сказав він.

За його словами, американські делегати будуть уточнювати у сторін про умови, які вони висувають, та передаватимуть почуте делегаціям Росії та України. Келлог повідомив, що після цих переговорів США оцінять, чи є змога досягти припинення вогню.

До слова, джерело Sky News розповідає, що переговори відбуватимуться таким чином: «Загалом концепція американців така, що вони спілкуються з росіянами і вони спілкуються з українцями одночасно, в різних кімнатах і як би ходять між зустрічами/кімнатами. Але наразі незрозуміло, який формат переговорів буде в результаті».

Водночас джерело наголосило, що поки не планується, що українці та росіяни матимуть прямі переговори.

Наступний раунд переговорів представників США та Росії відбудеться у Ер-Ріяді 24 березня, і склад російської делегації на них зміниться. 

Про уточнену дату та змінений склад розповів помічник очільника РФ Путіна Юрій Ушаков. Зауважимо, що раніше кремлівський прессекретар Пєсков говорив, що переговори відбудуться у Джидді, а точну дату не називав.

Щодо змін у складі делегації, то на нові переговори поїдуть голова комітету Ради федерації РФ у міжнародних справах Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Беседа. 

Раніше на запитання про можливі переговори делегацій України та Росії, Зеленський відповів, що «це не є великою проблемою».

«Це не велика проблема. Був би результат. Якщо буде політична воля, передусім, з боку росіян, хоч вони і не хочуть закінчувати війну, то не є проблема зустрічі. Тут питання абсолютно прагматичне, якщо є напряцьовані варіанти, що можуть наблизити до закінчення війни, то можемо рухатись», – сказав президент.

Читайте також:

Теги: росія Україна росіяни Кіт Келлог перемир'я переговори США Саудівська Аравія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За підсумками Зеленський в ефірі подякував американському народу, жодного поганого слова на адресу Трампа
Україна не прийняла «мир» за сценарієм Трампа
1 березня, 18:26
Чому публічні обійми з Путіним шкодять планам Трампа?
Помилка Трампа
25 лютого, 17:21
Президент України Володимир Зеленський показує журналістам Reuters мапу природних ресурсів України, 7 лютого 2025
Що саме їде підписувати Зеленський з Трампом?
27 лютого, 11:33
Раніше Дональд Трамп звинувачував українську сторону в тому, що та нібито «досить грубо» поводилася з американським міністром фінансів
Зеленський «накричав» на міністра фінансів США, коли побачив угоду про копалини – FT
24 лютого, 16:06
Цього року рейтинг був особливим
Топ-100 та Delo.ua відзначили лідерів фінансового сектору та найкращих фінансових директорів України
28 лютого, 09:20
Кабінет міністрів України продовжив дію відстрочок заброньованих військовозобов'язаних працівників до 31 березня
Індексація пенсій, ціни на ліки, бронювання: що зміниться з 1 березня
1 березня, 05:00
Усі розвідувальні служби та військові установи Великої Британії отримали наказ, який прямо забороняє передачу розвідувальних даних, отриманих у США
США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail
5 березня, 08:45
Згідно з угодою, Ірина Кормишкіна повинна перерахувати 20 млн грн до державного бюджету
Підозрювана у незаконному збагаченні ексдепутатка визнала провину
14 березня, 14:32
Дональд Трамп закликав нелегальних мігрантів використати програму CBP Home
Трамп закликав нелегальних мігрантів «самодепортуватись»
18 березня, 17:51

Політика

Келлог повідомив деталі переговорів між Україною та Росією
Келлог повідомив деталі переговорів між Україною та Росією
Каллас відкинула ідею про окремого представника ЄС на мирних переговорах
Каллас відкинула ідею про окремого представника ЄС на мирних переговорах
Британія вимагає позбавити Росію права вето на миротворчу місію в Україні
Британія вимагає позбавити Росію права вето на миротворчу місію в Україні
Миротворчі сили в Україні включатимуть флот та авіацію союзників – медіа
Миротворчі сили в Україні включатимуть флот та авіацію союзників – медіа
Продовження санкцій проти Росії: Фіцо поставив умову ЄС
Продовження санкцій проти Росії: Фіцо поставив умову ЄС
Швеція готується до «арктичної війни» з Росією
Швеція готується до «арктичної війни» з Росією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
169K
Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ
134K
ISW: Росіяни застосували нову тактику обману на Курщині, що є воєнним злочином
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
31K
У мережі розгорається скандал навколо наукового керівника дисертації Усика
29K
Ліна Костенко відзначила ювілей та отримала подарунок від Буданова (фото)

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
Вчора, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua