Келлог повідомив деталі переговорів між Україною та Росією

За словами Келлога, після цих переговорів США оцінять, чи є змога досягти припинення вогню

Відомо, що склад російської делегації на переговорах у Ер-Ріяді зміниться

У Саудівській Аравії Україна та Росія проведуть «непрямі переговори». Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог пояснив, як це відбуватиметься, передає «Главком».

В інтервʼю ABC News Келлог зазначив, що Україна та РФ можуть провести непрямі переговори за посередництва США в Саудівській Аравії.

«Плануються непрямі дискусії. Одна сторона буде в одній кімнаті, інша – в сусідній. Ми розмовлятимемо, ходитимемо туди-сюди і питатимемо. Щось на кшталт човникової дипломатії», – сказав він.

За його словами, американські делегати будуть уточнювати у сторін про умови, які вони висувають, та передаватимуть почуте делегаціям Росії та України. Келлог повідомив, що після цих переговорів США оцінять, чи є змога досягти припинення вогню.

До слова, джерело Sky News розповідає, що переговори відбуватимуться таким чином: «Загалом концепція американців така, що вони спілкуються з росіянами і вони спілкуються з українцями одночасно, в різних кімнатах і як би ходять між зустрічами/кімнатами. Але наразі незрозуміло, який формат переговорів буде в результаті».

Водночас джерело наголосило, що поки не планується, що українці та росіяни матимуть прямі переговори.

Наступний раунд переговорів представників США та Росії відбудеться у Ер-Ріяді 24 березня, і склад російської делегації на них зміниться.

Про уточнену дату та змінений склад розповів помічник очільника РФ Путіна Юрій Ушаков. Зауважимо, що раніше кремлівський прессекретар Пєсков говорив, що переговори відбудуться у Джидді, а точну дату не називав.

Щодо змін у складі делегації, то на нові переговори поїдуть голова комітету Ради федерації РФ у міжнародних справах Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Беседа.

Раніше на запитання про можливі переговори делегацій України та Росії, Зеленський відповів, що «це не є великою проблемою».

«Це не велика проблема. Був би результат. Якщо буде політична воля, передусім, з боку росіян, хоч вони і не хочуть закінчувати війну, то не є проблема зустрічі. Тут питання абсолютно прагматичне, якщо є напряцьовані варіанти, що можуть наблизити до закінчення війни, то можемо рухатись», – сказав президент.