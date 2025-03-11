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Трамп хоче побудувати на базах Пентагону заводи із переробки корисних копалин – Reuters

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Трамп хоче побудувати на базах Пентагону заводи із переробки корисних копалин – Reuters
Американське оборонне відомство контролює близько 12 млн гектарів землі
фото: Reuters

Штати хочуть зменшити вплив Китаю

Президент США Дональд Трамп планує побудувати заводи з переробки металів на військових базах Міністерства оборони. В такий спосіб він планує збільшити внутрішнє виробництво найважливіших корисних копалин та компенсувати китайський вплив на цю галузь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

К зазначають джерела видання, відповідний указ Трамп може підписати вже завтра. Минулого тижня він заявляв у Конгресі, що вживе «історичних заходів» для розширення виробництва найважливіших мінералів і рідкоземельних елементів у США.

Пентагон співпрацюватиме з іншими федеральними відомствами для встановлення обробних потужностей на своїх базах. Це має підкреслити важливість, яку Трамп надає корисним копалинам для національної безпеки. Оборонне відомство контролює близько 30 млн акрів землі (близько 12,1 млн гектарів).

Дональд Трамп також планує призначити «наглядача» за критичними мінералами.

Нагадаємо, угоду про корисні копалини Штати планували підписати із Україною. Ця угода передбачала створення фонду, до якого Україна вносила б 50% доходів від «майбутньої монетизації» природних ресурсів, включаючи нафту і газ. Проте після суперечки ДональдаТрампа і Володимира Зеленського в Овальному кабінеті підписання угоди про копалини було відкладено.

Тим часом Демократична Республіка Конго запропонувала США укласти угоду про видобуток рідкісноземельних металів. В обмін на доступ до копалин африканська країна хоче, щоб Штати підтримували її президента Фелікса Чисекеді.

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Теги: корисні копалини Пентагон Дональд Трамп США

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