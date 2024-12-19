Міністр оборони Британії висловився про відправку військ в Україну: серед росіян паніка

Джон Гілі наголосив, що Україна має вступати в потенційні переговори з РФ «з позиції сили, а не слабкості»

Росіяни заявили, що міністр Гілі «відчинив двері» для відправки британських військ в Україну

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі висловився про відправку британських військ в Україну для допомоги в навчанні військовослужбовців ЗСУ. Про це повідомляє The Times.

Очільник Міноборони заявив, що потрібно «працювати з українцями, щоб допомогти їм мотивувати та мобілізувати більше новобранців». Він вважає, що Британії необхідно «зробити навчання краще відповідним для того, що потрібно українцям».

Гілі наголосив, що Україна має вступати в потенційні переговори з РФ «з позиції сили, а не слабкості». Чиновник додав, що Україні потрібно продовжувати нарощувати свою здатність боротися та стримувати російську агресію.

Оголошуючи про додатковий пакет допомоги для України міністр зазначив, що через майже три роки після того, як російський диктатор Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення, «глибина його прорахунків очевидна як ніколи, оскільки хоробрий народ України продовжує кидати виклик усім очікуванням своїм незламним духом».

«Але вони не можуть діяти поодинці, тому Велика Британія посилюватиме наше міжнародне лідерство щодо України протягом 2025 року», – наголосив глава Міноборони Британії.

Натомість росіяни вже почали обурюватися заявами Гілі. Зокрема, російська пропагандистка Юлія Вітязева заявила, що британський міністр «відчинив двері» для відправки британських військ в Україну для допомоги в навчанні солдатів ЗСУ.

Російська пропагандистка Юлія Вітязева висловилася про відправку британських військ в Україну скріншот

Нагадаємо, Велика Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 млн фунтів стерлінгів ($286 млн). Попередньо відомо, що до оборонного пакета мають увійти:

обладнання для посилення військово-морського флоту України, включаючи малі катери, розвідувальні безпілотні літальні апарати, надводні кораблі без екіпажу, боєприпаси та протимінні безпілотні літальні апарати (близько $116 млн);

обладнання протиповітряної оборони, включаючи радари, наземне обладнання-«приманку» та системи електронної боротьби з дронами (приблизно $85,6 млн);

забезпечення підтримки та запчастин для систем, раніше поставлених в Україну (майже $33 млн);

забезпечення понад 1 тис. систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками та на спільну закупівлю респіраторів та обладнання для посилення захисних можливостей ЗСУ (близько $49 млн).

Як повідомлялося, британський міністр оборони Джон Гілі вчора прибув до Києва. Він зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

До слова, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном можливість відправки миротворчого контингенту в Україну.