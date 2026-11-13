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Міністр оборони Естонії анонсував створення системи повітряних тривог за прикладом України

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Міністр оборони Естонії анонсував створення системи повітряних тривог за прикладом України
Естонія розробляє систему оповіщення про повітряні загрози за українським зразком
фото: ЕП

Новий сервіс показуватиме рух безпілотників над країною та попереджатиме населення про небезпеку

Естонія планує протягом шести місяців створити власну систему оповіщення про повітряні загрози, використовуючи досвід України. Новий сервіс має попереджати населення про небезпеку та відображати рух безпілотників над територією країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра оборони Естонії Мартіна Герема в ефірі ERR.

За словами Герема, майбутня система дозволить жителям країни отримувати інформацію про повітряну небезпеку та стежити за переміщенням дронів. За основу розробники планують взяти досвід України, яка під час повномасштабної війни створила цифрові інструменти для оперативного інформування населення про російські атаки.

Особливістю нової системи стане можливість відображати рух безпілотників. Таким чином, користувачі зможуть бачити не лише повідомлення про загрозу, а й інформацію про переміщення повітряних цілей.

Очікується, що розробка триватиме близько пів року. Точну дату запуску та повний перелік функцій майбутнього сервісу поки не оголошено.

Естонська влада також працює над посиленням захисту повітряного простору, зокрема розвитком засобів виявлення безпілотників поблизу кордону з Росією.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про запуск в Естонії нової системи моніторингу дронів на кордоні з РФ. У серпні 2026 року естонські прикордонники почали використовувати радіолокаційні станції та засоби спостереження для відстеження безпілотників над річкою Нарва. Наступним етапом має стати впровадження технологій протидії дронам.

Також «Главком» писав про відновлення роботи українського застосунку «Повітряна тривога» після кібератаки. На початку листопада розробники повернули основні функції оповіщення та два рівні попередження про небезпеку. Водночас відображення повітряних цілей на карті тимчасово призупинили для посилення кіберзахисту.

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Теги: Естонія росія кордон тривога

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