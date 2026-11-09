Кремль відреагував на пропозицію Кушнера про Раду НАТО-Росія
Рада Росія-НАТО – дорадчо консультаційний орган, що координує взаємини Росії та НАТО
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився публічно коментувати пропозицію спеціального посланця президента США Джареда Кушнера щодо використання Ради Росія-НАТО як основи для переговорів з питань європейської безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.
«Ми не будемо обговорювати жодних моделей у публічному режимі», – зазначив Пєсков.
Раніше повідомлялося, що спецпредставник і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер орієнтується на модель Ради НАТО-Росія під час обговорення ширших домовленостей щодо повоєнної безпеки в Європі.
До слова, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що Сполучені Штати працюють над комплексними домовленостями, які мають сприяти завершенню війни Росії проти України та створенню довгострокової системи європейської безпеки.
Коментарі — 0