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Кремль відреагував на пропозицію Кушнера про Раду НАТО-Росія

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кремль відреагував на пропозицію Кушнера про Раду НАТО-Росія
Пєсков: Ми не будемо обговорювати жодних моделей у публічному режимі
фото: ТАСС

Рада Росія-НАТО – дорадчо консультаційний орган, що координує взаємини Росії та НАТО

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився публічно коментувати пропозицію спеціального посланця президента США Джареда Кушнера щодо використання Ради Росія-НАТО як основи для переговорів з питань європейської безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Ми не будемо обговорювати жодних моделей у публічному режимі», – зазначив Пєсков.

Рада Росія-НАТО – дорадчо консультаційний орган, що координує взаємини Росії та НАТО. Росія має постійне представництво в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, яке до 23 грудня 2011 очолював Дмитро Рогозін. З 2012 року посаду займає Олександр Грушко. В рамках контактів Росія-НАТО наразі функціонує ряд робочих груп за такими напрямками співробітництва: у повітряному просторі, в області тилу і матеріально-технічного забезпечення, в області протиракетної оборони.

Раніше повідомлялося, що спецпредставник і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер орієнтується на модель Ради НАТО-Росія під час обговорення ширших домовленостей щодо повоєнної безпеки в Європі.

До слова, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що Сполучені Штати працюють над комплексними домовленостями, які мають сприяти завершенню війни Росії проти України та створенню довгострокової системи європейської безпеки.

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Теги: НАТО росія Джаред Кушнер Дмитро Пєсков

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