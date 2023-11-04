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Міністр оборони Молдови запропонував російським військовим мирну евакуацію з країни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міністр оборони Молдови запропонував російським військовим мирну евакуацію з країни
Міністр оборони Молдови дав ексклюзивне інтерв’ю українському ЗМІ
фото: point.md

Анатолій Носатий: «Молдова розраховує розв'язати цю проблему виключно мирним шляхом»

Кишинів прагне переглянути формат миротворчої місії РФ у так званому Придністров’ї, оскільки нинішній показав свою недієздатність. Зокрема, має бути забезпечена евакуація російських військових, які нелегально перебувають на території Молдови. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів  міністр оборони Молдови Анатолій Носатий.

За словами посадовця, Об’єднана контрольна комісія, де присутні, зокрема, представники Молдови, України та РФ, демонструє свою неефективність.

Об’єднана контрольна комісія – спільна військова командна структура з нагляду за діяльністю миротворчого контингенту, який розміщується у демілітаризованій зоні – «зоні безпеки» між підконтрольною територією Республіки Молдова та окупованим Придністров’ям.

«Робота комісії продовжується стосовно зони безпеки. Щодо ефективності цієї комісії говорити не доводиться… Формат, який вже склався, не може забезпечити розв’язання усіх проблем стосовно присутності миротворців (на території Молдови, у демілітаризованій зоні, – «Главком») через те, що порушено базовий принцип розгортання миротворчої місії – безпристрасність. Російська сторона відстоює свій інтерес через присутність своїх «миротворців». І представники так званого Придністров’я роблять все, що скажуть росіяни, які, відповідно, роблять там все що хочуть. Ці проблеми склалися вже давно і досягнути консенсусу – неможливо», – наголосив Носатий.

Водночас, за його словами, щотижневі зустрічі Комісії продовжуються, щоби поговорити «про все і ні про що».

На запитання, чи використовує Росія цей формат для впливу на Молдову у контексті своєї війни проти України, Носатий зауважив, що зустрічі представників Комісії були від початку обмежені питаннями, які стосуються безпосередньо активностей у зоні безпеки.

На початку червня президент Зеленський зазначив, що загалом переговорний формат щодо придністровського врегулювання недієздатний. Однак Носатий не став коментувати цю позицію, хоча й підкреслив, що функціонування миротворчої місії не відповідає вимогам.

«Замість того, щоби урегульовувати, російські миротворці створюють перешкоди для свободи пересування, що напружує цивільне населення. Цей формат має бути переглянутий і переформатований у цивільний формат, у якому будуть широко представлені міжнародні партнери. Таких успішних прикладів, до речі, багато», – зазначив міністр.

За його словами, спершу потрібно забезпечити евакуацію російських військових, які нелегально розміщені на території Молдови, і яких Росія маскує під миротворців. Однак це має бути виключно мирним шляхом, із залученням міжнародної спільноти.

На запитання, яким шляхом росіяни будуть виходити з Придністров’я, Носатий відповів, що це буде узгоджено, коли буде прийняте рішення про виведення цих військ, але сценаріїв, як це забезпечити, існує багато.

Посадовець також розповів, що це питання наразі з українськими колегами не підіймається, «оскільки вони трохи зайняті розв'язанням інших питань».

Водночас, за його словами, придністровського питання постійно обговорюється у форматі «Кишинів-Тирасполь».

«Ми підтримуємо діалог у контексті забезпечення миру і безпеки, крім того, є деякі соціальні та економічні питання. Треба пам’ятати, що там проживають у першу чергу громадяни Молдови», – підкреслив Носатий.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з головою молдовського уряду Доріном Речаном. Він закликав Росію вивести війська із Придністров’я.

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