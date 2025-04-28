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Міністр оборони Пакистану заявив про неминуче військове вторгнення Індії

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Міністр оборони Пакистану заявив про неминуче військове вторгнення Індії
Після атаки в Кашмірі Індія ідентифікувала двох підозрюваних бойовиків як пакистанців
фото: Reuters

Риторика Індії загострюється, і пакистанські військові повідомили уряду про можливість індійської атаки

Міністр оборони Пакистану заявив, що військове вторгнення з боку сусідньої Індії є неминучим після смертоносної атаки бойовиків на туристів у Кашмірі минулого тижня, оскільки напруженість між двома ядерними державами зростає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами Асіфа, вторгнення Нью-Делі в Пакистан неминуче після відкриття вогню по туристах у Пахалгамі, через що загинули 26 людей. Індія звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі – регіоні, на який претендують обидві країни і через який вони вже вели дві війни.

«Ми зміцнили наші сили, оскільки це вже щось неминуче. У такій ситуації довелося приймати стратегічні рішення, і ці рішення вже прийняті», – заявив міністр оборони Хаваджа Мухаммад Асиф.

Асиф зазначив, що риторика Індії загострюється, і пакистанські військові повідомили уряду про можливість індійської атаки. Він не розкрив подальших деталей щодо своїх причин вважати, що вторгнення неминуче.

Після атаки в Кашмірі Індія ідентифікувала двох підозрюваних бойовиків як пакистанців. Ісламабад заперечив будь-яку причетність і закликав до неупередженого розслідування.

Асиф також заявив, що Пакистан перебуває у стані підвищеної готовності і використає свій ядерний арсенал лише у випадку «прямої загрози нашому існуванню».

Нагадаємо, майже всі громадяни Пакистану, які мали залишити Індію у зв'язку з рішенням Нью-Делі анулювати їхні візи після теракту в Джамму та Кашмірі, поїхали з Індії. 

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Теги: Індія Пакистан конфлікт

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