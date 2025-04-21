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Після Ватикану Венс поїхав до Індії: говоритиме з Моді про тарифи

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Після Ватикану Венс поїхав до Індії: говоритиме з Моді про тарифи
Венс прибув до країни разом зі своєю дружиною Ушею, яка є донькою індійських іммігрантів
фото: Kenny Holston/Pool via REUTERS

Нью-Делі хоче уникнути американських тарифів за допомогою швидкої торгової угоди

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у понеділок, 21 квітня, розпочав чотириденний візит до Індії, де планує провести перемовини з прем’єр-міністром Нарендрою Моді щодо американських тарифів. Як передає «Главком», про це пише Reuters.

Як зазначається, Нью-Делі хоче уникнути американських тарифів за допомогою швидкої торгової угоди та зміцнити зв’язки з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Венс прибув до країни разом зі своєю дружиною Ушею, яка є донькою індійських іммігрантів. Як пише агентство, візит віцепрезидента США є більшою мірою особистим, він відвідає Тадж-Махал та весілля у місті Джайпур.

Очікується, що Венс разом з Моді оцінить прогрес, досягнутий у двосторонньому порядку денному від моменту зустрічі премʼєра з президентом Трампом у США у лютому. Зокрема, тоді мова йшла про «справедливість» у торгівлі та розширення оборонного партнерства. 

Також очікується, що сьогоднішня зустріч Моді та Венса закладе підґрунтя для візиту Трампа до Індії.

Хоч Моді й був одним із перших лідерів, які зустрілися з Трампом після його повернення до Білого дому, і уряд Індії готовий знизити мита на більш ніж половину свого імпорту зі США, президент США продовжує називати Нью-Делі «порушником тарифів».

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагував на смерть Папи Римського. Вчора американський політик провів зустріч з понтифіком у Ватикані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Венса.

«Я щойно дізнався про смерть Папи Франциска. Моє серце співчуває мільйонам християн у всьому світі, які його любили», – написав він. Політик пригадав вчорашню зустріч з понтифіком, наголосивши, що Папа Римський був дуже хворий.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер, йому було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

У січні понтифік захворів на бронхіт. 14 лютого його госпіталізували до клініки «Агостіно Джемеллі» в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгену та лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію.

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Теги: Джей Ді Венс Індія тарифи

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