Протистояння Індії та Пакистану: що відбувається останню добу між країнами

Пакистан пообіцяв відповісти «на повну силу» у разі атаки Індії, натомість Індія викидає пакистанців з країни

Пакистан розраховує на дипломатичне вирішення спору з Індією і сподівається, що він не переросте у повномасштабний конфлікт двох країн, які мають ядерну зброю. Натомість міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах закликав владу всіх штатів країни виявити та відправити на батьківщину усіх громадян Пакистану. Ситуація між країнами в останню добу залишається напруженою, що вже призвело до падіння позицій Індії на ринку акцій та облігацій. Про це, посилаючись на іноземні ЗМІ, пише «Главком».

Пакистан у разі нападу з боку Індії відповість на нього «на повну силу», заявив Al Jazeera пакистанський міністр оборони Хаваджа Асіф. Фрагмент інтерв'ю опубліковано у соцмережі X. «Ми не можемо допустити цього вторгнення на нашу землю, в нашу країну», – заявив він.

Раніше у розмові зі Sky News міністр заявив, що армія Пакистану готова до будь-яких варіантів на тлі ескалації дипломатичного конфлікту з Індією. За словами Асіфа, світ має бути «стурбованим» перспективою повномасштабного конфлікту за участю двох країн, які мають ядерну зброю: «Протистояння двох ядерних держав завжди викликає занепокоєння. Якщо щось піде не так, це протистояння може закінчитися трагічно». Він висловив сподівання, що суперечку можна буде вирішити шляхом переговорів.

Напруженість між двома країнами посилилася після того, як 22 квітня озброєні бойовики напали на туристів у місті Пахалгам, яке розташоване на союзній території Джамму та Кашмір. Загинули 26 людей – громадяни Індії та один непалець. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Фронт опору», пов'язане з «Лашкар-і-Тайбою», що базується в Пакистані.

МВС Індії закликало викинути всіх громадян Пакистану з країни

Індійська влада вважає, що це сталося з вини Пакистану. Асіф це відкинув, заявивши, що країна «не має жодного зв'язку» із озброєними угрупованнями, які діють у підконтрольному Індії Кашмірі. В інтерв'ю Sky News він припустив, що Нью-Делі міг провести операцію під фальшивим прапором.

Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах закликав владу всіх штатів країни виявити та відправити на батьківщину громадян Пакистану, повідомляє агентство ANI з посиланням на джерела. Вказівка ​​стосується всіх іноземних підданих незалежно від підстав їхнього перебування в країні.

Акції та облігації Індії впали

Як пише Bloomberg, на ринку акцій та облігацій Індії почалися розпродажі через побоювання інвесторів, що напруженість між Індією та Пакистаном посилиться. Фондові індекси Індії сьогодні, 25 квітня, впали через посилення геополітичної напруженості у відносинах із Пакистаном.

Індекс Індійської фондової біржі NSE Nifty 50 (NSEI) впав у моменті на 1,5% на торгах у Мумбаї, свідчать дані Національної фондової біржі Індії. Це стало найбільшим падінням з 7 квітня, підрахувало агентство Bloomberg. На мінімумі фондовий індекс опускався до 23 847,85 пунктів. Індекс S&P BSE Sensex (BSESN), що включає високоліквідні акції 30 найбільших компаній, що звертаються на Бомбейській фондовій біржі, знижувався на 1,5% – до 78 607,2 пунктів.

Індійські акції показали найгірші результати в Азії в п'ятницю. Курс рупії та облігації також знизилися, що вказує на зростаюче занепокоєння трейдерів з приводу подальшого посилення напруженості у відносинах між двома країнами, що володіють ядерною зброєю.

Курс індійської рупії у п'ятницю впав до долара. Пара USD/INR подорожчала на 0,5% до 85,66 рупії за долар, що стало найсильнішим зростанням за два тижні. Облігації також подешевшали, а прибутковість 10-річних держоблігацій зросла на п'ять базисних пунктів – до 6,37%.

У Пакистані фондовий індекс KSE 100, який включає найбільші капіталізації компанії в пакистанській економіці на мінімумі знижувався на 0,35% – до 114 617,53 пункту. Курс пакистанської рупії також знизився. Пара USD/PKR зросла на 0,4% – до 281,883 пакистанської рупії за долар.

Раніше Індія вперше з 1960 року повністю перекрила подачу води до Пакистану, заблокувавши всі чотири шлюзи на річці Інд. Своїм рішенням вона порушила положення Водного договору, який сторони підписали понад 60 років тому для спільного використання водних ресурсів, незалежно від політичних розбіжностей.

Пакистанські війська відкрили вогонь уздовж лінії розмежування. Також повідомляється про порушення режиму припинення вогню в секторі Навгам у районі Хандвара в окрузі Купвара.