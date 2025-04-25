Головна Світ Політика
search button user button menu button

Протистояння Індії та Пакистану: що відбувається останню добу між країнами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Протистояння Індії та Пакистану: що відбувається останню добу між країнами
фото: newsweek.com

Пакистан пообіцяв відповісти «на повну силу» у разі атаки Індії, натомість Індія викидає пакистанців з країни

Пакистан розраховує на дипломатичне вирішення спору з Індією і сподівається, що він не переросте у повномасштабний конфлікт двох країн, які мають ядерну зброю. Натомість міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах закликав владу всіх штатів країни виявити та відправити на батьківщину усіх громадян Пакистану. Ситуація між країнами в останню добу залишається напруженою, що вже призвело до падіння позицій Індії на ринку акцій та облігацій. Про це, посилаючись на іноземні ЗМІ, пише «Главком».

Пакистан у разі нападу з боку Індії відповість на нього «на повну силу», заявив Al Jazeera пакистанський міністр оборони Хаваджа Асіф. Фрагмент інтерв'ю опубліковано у соцмережі X. «Ми не можемо допустити цього вторгнення на нашу землю, в нашу країну», – заявив він.

Раніше у розмові зі Sky News міністр заявив, що армія Пакистану готова до будь-яких варіантів на тлі ескалації дипломатичного конфлікту з Індією. За словами Асіфа, світ має бути «стурбованим» перспективою повномасштабного конфлікту за участю двох країн, які мають ядерну зброю: «Протистояння двох ядерних держав завжди викликає занепокоєння. Якщо щось піде не так, це протистояння може закінчитися трагічно». Він висловив сподівання, що суперечку можна буде вирішити шляхом переговорів.

Напруженість між двома країнами посилилася після того, як 22 квітня озброєні бойовики напали на туристів у місті Пахалгам, яке розташоване на союзній території Джамму та Кашмір. Загинули 26 людей – громадяни Індії та один непалець. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Фронт опору», пов'язане з «Лашкар-і-Тайбою», що базується в Пакистані.

МВС Індії закликало викинути всіх громадян Пакистану з країни

Індійська влада вважає, що це сталося з вини Пакистану. Асіф це відкинув, заявивши, що країна «не має жодного зв'язку» із озброєними угрупованнями, які діють у підконтрольному Індії Кашмірі. В інтерв'ю Sky News він припустив, що Нью-Делі міг провести операцію під фальшивим прапором.

Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах закликав владу всіх штатів країни виявити та відправити на батьківщину громадян Пакистану, повідомляє агентство ANI з посиланням на джерела. Вказівка ​​стосується всіх іноземних підданих незалежно від підстав їхнього перебування в країні.

Акції та облігації Індії впали 

Як пише Bloomberg, на ринку акцій та облігацій Індії почалися розпродажі через побоювання інвесторів, що напруженість між Індією та Пакистаном посилиться. Фондові індекси Індії сьогодні, 25 квітня, впали через посилення геополітичної напруженості у відносинах із Пакистаном. 

Індекс Індійської фондової біржі NSE Nifty 50 (NSEI) впав у моменті на 1,5% на торгах у Мумбаї, свідчать дані Національної фондової біржі Індії. Це стало найбільшим падінням з 7 квітня, підрахувало агентство Bloomberg. На мінімумі фондовий індекс опускався до 23 847,85 пунктів. Індекс S&P BSE Sensex (BSESN), що включає високоліквідні акції 30 найбільших компаній, що звертаються на Бомбейській фондовій біржі, знижувався на 1,5% – до 78 607,2 пунктів.

Індійські акції показали найгірші результати в Азії в п'ятницю. Курс рупії та облігації також знизилися, що вказує на зростаюче занепокоєння трейдерів з приводу подальшого посилення напруженості у відносинах між двома країнами, що володіють ядерною зброєю.

Курс індійської рупії у п'ятницю впав до долара. Пара USD/INR подорожчала на 0,5% до 85,66 рупії за долар, що стало найсильнішим зростанням за два тижні. Облігації також подешевшали, а прибутковість 10-річних держоблігацій зросла на п'ять базисних пунктів – до 6,37%.

У Пакистані фондовий індекс KSE 100, який включає найбільші капіталізації компанії в пакистанській економіці на мінімумі знижувався на 0,35% – до 114 617,53 пункту. Курс пакистанської рупії також знизився. Пара USD/PKR зросла на 0,4% – до 281,883 пакистанської рупії за долар.

Раніше Індія вперше з 1960 року повністю перекрила подачу води до Пакистану, заблокувавши всі чотири шлюзи на річці Інд. Своїм рішенням вона порушила положення Водного договору, який сторони підписали понад 60 років тому для спільного використання водних ресурсів, незалежно від політичних розбіжностей.

Пакистанські війська відкрили вогонь уздовж лінії розмежування. Також повідомляється про порушення режиму припинення вогню в секторі Навгам у районі Хандвара в окрузі Купвара. 

Читайте також:

Теги: міністр армія Індія Пакистан Кашмір конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постраждала зазначила, що це перший випадок, коли за відстоювання української мови їй завдали тілесних ушкоджень
Скандал на Франківщині: відвідувачка кафе вдарила жінку через прохання говорити українською
29 березня, 13:35
Головні новини ночі проти 4 квітня
Атака РФ на українські міста: головне за ніч
4 квiтня, 05:51
У Генштабі зазначають, що збільшення ролі дронів зберігає життя наших захисників
Стало відомо, скільки ворожих цілей знищили українські дрони за березень
7 квiтня, 23:31
За один обстріл бійці можуть знищити велику кількість живої сили та кілька одиниць ворожої техніки
Як захищають Херсон. 40 бригада берегової оборони поділилася деталями своєї роботи
6 квiтня, 21:15
Влітку у США буде великий військовий парад
День народження Трампа заплановано відсвяткувати військовим парадом
8 квiтня, 10:13
Повернення після СЗЧ: стало відомо про новий алгоритм дій для військовослужбовців
Повернення після СЗЧ: стало відомо про новий алгоритм дій для військовослужбовців
8 квiтня, 18:26
Відновлені нотутбуки із старих деталей користуються попитом у Індії
В одній із найбільших країн світу зафіксовано величезний попит на «ноутбуки Франкенштейна»
12 квiтня, 11:01
Федоров планує зробити всі послуги для водіїв «максимально онлайн»
Федоров анонсував «революцію» в іспитах на водійське посвідчення
12 квiтня, 17:20
Група підлітків побила чоловіка у військовій формі
У Києві група підлітків побила військового: реакція поліції
18 квiтня, 22:09

Політика

Протистояння Індії та Пакистану: що відбувається останню добу між країнами
Протистояння Індії та Пакистану: що відбувається останню добу між країнами
Росія хоче побудувати базу у Порт-Судані: США пригрозили серйозними наслідками
Росія хоче побудувати базу у Порт-Судані: США пригрозили серйозними наслідками
У Москві розпочалася зустріч Путіна та Віткоффа
У Москві розпочалася зустріч Путіна та Віткоффа
Голова правлячої партії Грузії йде з політики
Голова правлячої партії Грузії йде з політики
«Зеленський це розуміє». Трамп заявив, що Крим «залишиться у складі РФ»
«Зеленський це розуміє». Трамп заявив, що Крим «залишиться у складі РФ»
Параду не буде. Регіональна влада РФ боїться обстрілів на 9 травня
Параду не буде. Регіональна влада РФ боїться обстрілів на 9 травня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 квітня: ситуація на фронті
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 квітня 2025
34K
Президент Чехії виступив проти скасування викладання російської мови в школах
15K
Індія перекрила річку Інд у напрямку Пакистану – ANI
13K
Втрати ворога станом на 25 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
9226
Пакистан відкрив вогонь на лінії розмежування з Індією

Новини

25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua